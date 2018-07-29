Рязанский губернатор оценил важность армейских игр

РЯЗАНЬ, 29 июл — РИА Новости. Армейские международные игры выполняют важную задачу в укреплении обороноспособности России других участвующих в них стран, а также в развитии партнерских отношений во имя мира и безопасности, заявил на церемонии открытия международного конкурса по воздушной выучке летных экипажей "Авиадартс-2018" губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Конкурс "Авиадартс-2018" проходит в рамках IV Армейских международных игр. Свое мастерство продемонстрируют команды из Китая, Белоруссии, Казахстана и России. В церемонии открытия, которая прошла на аэродроме "Дягилево" в Рязани, приняли участие командующий военно-воздушными силами – заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Андрей Юдин, заместитель командующего ВВС и ПВО вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Александр Карев, заместитель главнокомандующего силами воздушной обороны по боевой подготовке вооруженных сил Казахстана генерал-майор Туралы Койшикулов, помощник начальника главного штаба военно-воздушных сил народно-освободительной армии Китая генерал-майор Ван Ган. По словам Юдина, в соревнованиях принимают участие лучшие летчики из четырех стран.

"Своим мастерством и стремлением к победе вы завоевали право участвовать в заключительном этапе конкурса "Авиадартс-2018". Уверен, что вы покажете свой профессионализм, но при этом будете строго соблюдать правила безопасности полета – это является основой", – сказал Юдин. Он отметил, что организаторами конкурса проделана большая работа по подготовке аэродрома, полигона и инфраструктуры, созданы все возможности, чтобы можно было четко, правильно и объективно оценить результаты боевого применения.

Обращаясь к участникам команд на церемонии открытия, Николай Любимов заявил, что принимать на рязанской земле представителей дружественных стран – большая честь для региона. "Международные армейские игры выполняют важную задачу в укреплении обороноспособности наших государств, развитии партнерских отношений во имя мира и безопасности. От имени всех рязанцев выражаю благодарность министерству обороны России и командованию Воздушно-космических сил за предоставленное право уже в четвертый раз принимать масштабный турнир мужественных и смелых летчиков", – сказал Любимов.

Губернатор отметил, что правительство Рязанской области максимально поддерживает соревнования и оказывает все необходимое содействие. "Авиадартс" стал знаковым событием для всех рязанцев, важным символом региона. Конкурс всегда проходил на достойном уровне, и мы не намерены снижать эту планку", – сказал глава региона.

По его словам, масштабные авиационные состязания во многом способствуют патриотическому воспитанию подрастающего поколения. "Рязанская земля – регион военных династий и традиций. Многие наши юноши и девушки выбирают службу в вооруженных силах России. Уверен, что и эти соревнования, которые являются примером смелости, мужества и летного мастерства, влюбят молодых людей в небо, в авиацию и во многом определят их будущее", – подчеркнул губернатор.

На открытии "Авиадартса-2018" состоялась церемония вступления в ряды юнармейского отряда ВКС двадцати рязанских школьников. Юнармейский отряд Воздушно-космических сил будет носить имя рязанца, Героя Советского Союза, прославленного летчика Серафима Бирюкова. На торжественной церемонии Николай Любимов и Андрей Юдин вручили школьникам нагрудные знаки, грамоты и знамя отряда. Любимов отметил, что движение "Юнармия" в Рязанской области объединяет более 3,5 тысячи человек. Являясь одним из самых многочисленных в стране, оно продолжает активно развиваться. Командующий ВВС России Андрей Юдин подчеркнул, что вступление в ряды "Юнармии" – ответственный шаг. "Звание юнармейца – это не просто звук. Вы будущие созидатели, которые стоят на страже интересов нашей Родины. Желаю вам успехов и всего доброго", – сказал Юдин.

В рамках "Авиадартса-2018" для членов движения "Юнармия" состоится военно-спортивная игра "Первым делом – самолеты". Свое мастерство продемонстрируют юнармейцы из Рязани, Калуги, Москвы и Владикавказа.

Конкурс "Авиадартс-2018" проходит в Рязанской области с 29 июля по 11 августа. В соревнованиях задействовано более 60 самолетов и вертолетов, более 60 экипажей и более 1 тысячи военнослужащих из четырех стран. Впервые на соревнования военных летчиков прибыли более 30 экипажей иностранных государств. Также впервые в конкурсе задействованы экипажи дальней и военно-транспортной авиации ВВС народно-освободительной армии Китая — на самолетах Н-6 и Y-9 соответственно. Зачет будет проводиться по семи номинациям в истребительной, бомбардировочной, штурмовой, дальней, военно-транспортной авиации, а также армейской авиации на боевых и транспортно-боевых вертолетах.