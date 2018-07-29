Командующий ВВС оценил подготовку российских летчиков

АЭРОДРОМ ДЯГИЛЕВО (Рязанская область), 29 июл — РИА Новости. Российским летчикам сейчас нет равных благодаря реальному боевому опыту, считает командующий Военно-воздушными силами (ВВС) — заместитель главкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин.
Он отметил, что особое внимание при подготовке уделялось мастерству боевого применения (стрельб по наземным целям).
"Каждая ракета, каждая бомба — в цель, в соответствии с нормативами, которые прописаны в курсе боевой подготовке. Это только прямые попадания", — подчеркнул он.
По словам Юдина, Рязанская область полностью готова к проведению соревнований. Он добавил, что Рязань выбрана для проведения международного этапа конкурса по нескольким причинам. Первая — это хорошие метеоусловия для авиации, которые позволят летчикам без каких-то нарушений или рисков выполнить поставленные задачи. Вторым фактором, по словам Юдина, является всесторонняя помощь руководства области в проведении конкурса.
Более тысячи летчиков и специалистов инженерных служб Китая, Белоруссии, Казахстана и России прибыли в Рязань на международный этап конкурса "Авиадартс-2018", который начался 29 июля в рамках Армейских международных игр.
Всего в конкурсе задействовано более 60 самолетов и вертолетов. Впервые на соревнования военных летчиков прибыли более 30 экипажей иностранных государств.
Конкурс продлится до 11 августа.