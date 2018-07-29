Нахимовцы сделали Путину подарок

День ВМФ в 2018 году (40)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел здание нового корпуса Нахимовского военно-морского училища в Петербурге и ознакомился с работой учебных классов, оценил условия проживания курсантов, отметив их незаурядные творческие способности.

Глава государства приехал в здание нового корпуса сразу после парада в День ВМФ. Его встретил руководитель учебного учреждения, контр-адмирал Анатолий Минаков, который четко отрапортовал о выполнении всех поставленных президентом задач. Именно Путин дал старт для строительства нового корпуса.

"Задача выполнена", — сказал контр-адмирал после подробного рассказа главе государства о новых условиях, созданных для нахимовцев.

"В этом заведении хочется учить и хочется учиться", — сказал он.

Глава государства отдельно обратил внимание на его слова о желании учиться, отметив, что вопросы подготовки преподавательского состава не должны оставаться без внимания, они должны быть одними из лучших и при необходимости учебное заведение может привлекать гражданских специалистов. Путин добавил, что чуть ранее обговорил эту тему с министром обороны Сергеем Шойгу, который вместе с ним приехал в училище.

После этого президент также осмотрел несколько учебных классов — по биологии и по физике. Преподаватели подробно рассказали главе государства о новом оборудовании и, соответственно, новых возможностях для обучения курсантов.

После этого Путин посмотрел из окна нового корпуса на обустроенные спортивные площадки. Глава государства также зашел в одно из помещений, где во время обучения живут нахимовцы. Там контр-адмирал показал ему спальни курсантов, гардеробные, места для отдыха и занятий.

В холле этого помещения на стене висели две картины, и руководитель училища с гордостью рассказал, что их нарисовали курсанты. "Быть не может", — удивился президент. Однако его заверили, что нахимовцы обладают и творческими талантами, которые они развивают.

Уже перед самым выходом главу государства попросили расписаться на картине, где изображено учебное учреждение. "Поздравляю всех нахимовцев с выбором жизненного пути", — написал Путин.

А сами представители учебного учреждения подарили главе государства набор, состоящий из двух фарфоровых тарелок, на которых изображено учебное заведение.

Контрадмирал Нахимовского училища подарил Путину фарфоровые тарелки Императорского завода с изображением учебного заведения на память о посещении. pic.twitter.com/bdYQBqAiQg — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 29 июля 2018 г.

После того как Путин покинул училище, он вышел на набережную, поднялся на крейсер "Аврора". Стоящие на набережной горожане встретили главу государства приветственными криками. Президент спустился с другой стороны "Авроры" и отправился на прием.

Проект комплексной реконструкции Нахимовского военно-морского училища был одобрен Путиным в 2016 году при посещении крейсера боевой славы "Аврора". Основной задачей реконструкции являлось увеличение учебного и казарменного фондов училища за счет создания единой территории образовательного кластера.

Возведение нового корпуса училища началось в конце 2017 году и завершилось всего за 181 день. Корпус в форме классического каре с пластом для построений во внутреннем дворе примыкает к историческому зданию и формирует единый архитектурный ансамбль. Нахимовцы получили современные лаборатории физики, химии и биологии, классы иностранных языков, оригинальную интерактивную аудиторию с возможностью проецирования учебных фильмов широкого образовательного спектра на купольный потолок, комфортные трехместные кубрики для проживания. Кроме того, военные строители провели реконструкцию кровли и фасада исторического здания училища, обустроили спортивные площадки и зоны отдыха. Территории учебного комплекса увеличились до 2,7 гектара. Были созданы все условия для качественного обучения воспитанников согласно нормам учреждений полного пансиона.