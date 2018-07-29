Во Владивостоке в День ВМФ показали высадку морского десанта и БТР-82А

День ВМФ в 2018 году (32)

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) в парадном строю на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке.

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) в парадном строю на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке.

ВЛАДИВОСТОК, 29 июл — РИА Новости. Военно-морской парад и театрализованное представление прошло во Владивостоке в часть дня военно-морского флота. Жителям показали новые БТР-82А, высадку морского десанта и отреставрированный американский танк "Шерман", передает корреспондент РИА Новости.

Парад кораблей

В водах Амурского залива военные организовали парад кораблей, который возглавляет гвардейский ракетный крейсер "Варяг", за ним — большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", эскадренный миноносец "Быстрый", пограничный корабль "Командор". После стоит учебный корабль Балтийского флота "Перекоп", который в рамках первого похода вокруг Евразии прибыл во Владивосток из Севастополя. Завершают парад судно связи "Курилы", малый противолодочный корабль "Кореец", ракетный катер "Р-79", базовый тральщик "БТ-256" и большая дизельная подводная лодка "Б-187". На катере "Ураган" командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц поздравил экипажи кораблей-участников парада.

"История России неразрывно связана с победами отважного и неустрашимого военно-морского флота. Высокий статус морской державы был завоеван множеством матросов и офицеров, талантом кораблестроителей и смелостью первооткрывателей. В этом есть большая заслуга моряков-тихоокеанцев…", — сказал Авакянц.

После катер "Ураган" пришвартовался у причала, где на трибунах ждали начала праздничного мероприятия сотни жителей и гостей города. С катера вышли адмирал Сергей Авакянц, врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, мэр Владивостока Виталий Веркеенко и другие гости мероприятия. Первым всех поздравил с праздником врио командующего ВВО генерал-лейтенант Александр Чайко.

"В последние годы сделано много для поддержания боеготовности флота. Вступают в строй новые корабли и суда, обновляется морская авиация и береговые войска. Уверен, что все кто служит на Тихоокеанском флоте, безгранично преданны флоту и отечеству. Еще раз поздравляю с праздником всех, кто связал свою судьбу с Тихоокеанским флотом, всех ветеранов, гостей и жителей главной базы Тихоокеанского флота города воинской славы — Владивостока", — сказал Александр Чайко.

Маршируя под барабанную дробь военные моряки выносят андреевский и российский флаги на плац. После прозвучало: "Смирно!". Зазвучал гимн Российской Федерации, прогремели пушечные залпы. Почти перед пирсом прошли три малых ракетных катера, которые запустили салют по форме, похожий на английскую "V".

Высадка первостроителей Владивостока

После началось военно-историческая реконструкция "История Владивостока – история военно-морского флота России": артисты в костюмах коренного населения Приморья танцуют под горловое пение. Ведущая рассказывает, что это обычная традиционная зарисовка: на берегу бухты коренное местное население занимается повседневными делами: ловит рыбу, отделывает шкуры.

"В середине 19 века население Дальнего Востока было крайне малочисленным. На момент основания военного поста численность коренного населения Приморья и Приамурья составляла чуть больше 10 тысяч человек. В Золотой рог по приказу адмирала Петра Казакевича вошел военный транспорт "Маньчжура", который вы наблюдаете в акватории Амурского залива", — говорят ведущие.

В это время перед зрителями прошел в роли "Маньчжура" парусник "Паллада", который занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самое быстроходное парусное судно в мире. Ведущие продолжают рассказ о том, как командир "Маньчжура" капитан-лейтенант Алексей Шефнер дал приказ грузиться на шлюпки передовому отряду. Актеры показали его высадку в бухте Золотой Рог. По словам ведущих, месяц спустя на помощь отряду пришел корвет "Гридень", общими усилиями они обустроили пост: возвели первую казарму, офицерский флигель, кузницу, оборудовали пристань. Через 20 лет Владивосток получил статус города.

В 2017 году военнослужащие Северного флота подняли с потопленного сухогруза "Томас Дональдсон" на поверхность три американских танка "Шерман". Один из них восстановили в Приморье, он выехал во время рассказа о Великой Отечественной войне и выстрелил из главного калибра и двух пулеметов.

© РИА Новости / Виталий Аньков Перейти в фотобанк Американский средний танк периода Второй мировой войны "Шерман", поднятый водолазами Северного флота с затопленного в 1945 году в Баренцевом море сухогруза "Томас Дональдсон" и отреставрированный в Приморском крае на Центральной базе хранения бронетанковой техники Восточного военного округа, на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке. © РИА Новости / Виталий Аньков Перейти в фотобанк Американский средний танк периода Второй мировой войны "Шерман", поднятый водолазами Северного флота с затопленного в 1945 году в Баренцевом море сухогруза "Томас Дональдсон" и отреставрированный в Приморском крае на Центральной базе хранения бронетанковой техники Восточного военного округа, на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке.

Выступление военных

Зрителям показали высадку морского десанта. Вначале водолазы скрытно подобрались к берегу и "убили" условных террористов. Затем к берегу подходит спецназ и поражает условного противника из оружия. В "бою" участвует БТР-82а, которые поступили в 2018 году на вооружение приморского соединения морской пехоты ТОФ и впервые принимали участие в празднике. Морпехи поразили его, "убили" экипаж и захватили бронемашину.

Следующими к зрителям вышли малые противолодочные корабли. Ведущий сообщает, что экипажам необходимо обнаружить подводную лодку условного противника. Когда цель обнаружена, командир принимает решение применить реактивные глубинные бомбы. Ведущий сообщил, что после удара вражеская подлодка повреждена и всплывает. По факту, ничего над водой не появилось, а военные начали захват корабля "противника", который выдвинулся на помощь субмарине.

Перед трибунами прошел БДК "Пересвет", из него вышли бронетранспортеры БТР-82А и направились по воде к берегу. Затем прошли показательные выступления морпехов: они ломали доски, кирпичи друг об друга и устраивали поединки. Три малых ракетных катера праздничным залпом завершили представление.

Во Владивостоке празднование дня военно-морского флота — это не только выступление военных и парад, каждый житель и гость города может попробовать солдатскую кашу, но придется постоять в очереди. Завершится праздник салютом в 22.00 (15.00 мск).