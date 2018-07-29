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Безопасность

Во Владивостоке в День ВМФ показали высадку морского десанта и БТР-82А

Сюжет:
День ВМФ в 2018 году (32)
(обновлено: 12:48 29.07.2018)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКорабли Тихоокеанского флота (ТОФ) в парадном строю на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке.Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) в парадном строю на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июл — РИА Новости. Военно-морской парад и театрализованное представление прошло во Владивостоке в часть дня военно-морского флота. Жителям показали новые БТР-82А, высадку морского десанта и отреставрированный американский танк "Шерман", передает корреспондент РИА Новости.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДизельная подводная лодка класса "Варшавянка" на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Дизельная подводная лодка класса "Варшавянка" на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке.

Парад кораблей

В водах Амурского залива военные организовали парад кораблей, который возглавляет гвардейский ракетный крейсер "Варяг", за ним — большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", эскадренный миноносец "Быстрый", пограничный корабль "Командор". После стоит учебный корабль Балтийского флота "Перекоп", который в рамках первого похода вокруг Евразии прибыл во Владивосток из Севастополя. Завершают парад судно связи "Курилы", малый противолодочный корабль "Кореец", ракетный катер "Р-79", базовый тральщик "БТ-256" и большая дизельная подводная лодка "Б-187". На катере "Ураган" командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц поздравил экипажи кораблей-участников парада.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкОрдена Нахимова гвардейский ракетный крейсер "Варяг" на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер "Варяг" на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке.

"История России неразрывно связана с победами отважного и неустрашимого военно-морского флота. Высокий статус морской державы был завоеван множеством матросов и офицеров, талантом кораблестроителей и смелостью первооткрывателей. В этом есть большая заслуга моряков-тихоокеанцев…", — сказал Авакянц.

После катер "Ураган" пришвартовался у причала, где на трибунах ждали начала праздничного мероприятия сотни жителей и гостей города. С катера вышли адмирал Сергей Авакянц, врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, мэр Владивостока Виталий Веркеенко и другие гости мероприятия. Первым всех поздравил с праздником врио командующего ВВО генерал-лейтенант Александр Чайко.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДесантные катера перед высадкой морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Десантные катера перед высадкой морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке.

"В последние годы сделано много для поддержания боеготовности флота. Вступают в строй новые корабли и суда, обновляется морская авиация и береговые войска. Уверен, что все кто служит на Тихоокеанском флоте, безгранично преданны флоту и отечеству. Еще раз поздравляю с праздником всех, кто связал свою судьбу с Тихоокеанским флотом, всех ветеранов, гостей и жителей главной базы Тихоокеанского флота города воинской славы — Владивостока", — сказал Александр Чайко.

Маршируя под барабанную дробь военные моряки выносят андреевский и российский флаги на плац. После прозвучало: "Смирно!". Зазвучал гимн Российской Федерации, прогремели пушечные залпы. Почти перед пирсом прошли три малых ракетных катера, которые запустили салют по форме, похожий на английскую "V".

Высадка первостроителей Владивостока

После началось военно-историческая реконструкция "История Владивостока – история военно-морского флота России": артисты в костюмах коренного населения Приморья танцуют под горловое пение. Ведущая рассказывает, что это обычная традиционная зарисовка: на берегу бухты коренное местное население занимается повседневными делами: ловит рыбу, отделывает шкуры.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУчастники театрализованного представления "История Владивостока &ndash; история Военно-Морского флота России", которое рассказывает о событиях начиная с 2 июля 1860 года до настоящего времени, на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Участники театрализованного представления "История Владивостока – история Военно-Морского флота России", которое рассказывает о событиях начиная с 2 июля 1860 года до настоящего времени, на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке.

"В середине 19 века население Дальнего Востока было крайне малочисленным. На момент основания военного поста численность коренного населения Приморья и Приамурья составляла чуть больше 10 тысяч человек. В Золотой рог по приказу адмирала Петра Казакевича вошел военный транспорт "Маньчжура", который вы наблюдаете в акватории Амурского залива", — говорят ведущие.

В это время перед зрителями прошел в роли "Маньчжура" парусник "Паллада", который занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самое быстроходное парусное судно в мире. Ведущие продолжают рассказ о том, как командир "Маньчжура" капитан-лейтенант Алексей Шефнер дал приказ грузиться на шлюпки передовому отряду. Актеры показали его высадку в бухте Золотой Рог. По словам ведущих, месяц спустя на помощь отряду пришел корвет "Гридень", общими усилиями они обустроили пост: возвели первую казарму, офицерский флигель, кузницу, оборудовали пристань. Через 20 лет Владивосток получил статус города.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУчастник театрализованного представления "История Владивостока &ndash; история Военно-Морского флота России", которое рассказывает о событиях начиная с 2 июля 1860 года до настоящего времени, на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Участник театрализованного представления "История Владивостока – история Военно-Морского флота России", которое рассказывает о событиях начиная с 2 июля 1860 года до настоящего времени, на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке.

В 2017 году военнослужащие Северного флота подняли с потопленного сухогруза "Томас Дональдсон" на поверхность три американских танка "Шерман". Один из них восстановили в Приморье, он выехал во время рассказа о Великой Отечественной войне и выстрелил из главного калибра и двух пулеметов.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкАмериканский средний танк периода Второй мировой войны "Шерман", поднятый водолазами Северного флота с затопленного в 1945 году в Баренцевом море сухогруза "Томас Дональдсон" и отреставрированный в Приморском крае на Центральной базе хранения бронетанковой техники Восточного военного округа, на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Американский средний танк периода Второй мировой войны "Шерман", поднятый водолазами Северного флота с затопленного в 1945 году в Баренцевом море сухогруза "Томас Дональдсон" и отреставрированный в Приморском крае на Центральной базе хранения бронетанковой техники Восточного военного округа, на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке.

Выступление военных

Зрителям показали высадку морского десанта. Вначале водолазы скрытно подобрались к берегу и "убили" условных террористов. Затем к берегу подходит спецназ и поражает условного противника из оружия. В "бою" участвует БТР-82а, которые поступили в 2018 году на вооружение приморского соединения морской пехоты ТОФ и впервые принимали участие в празднике. Морпехи поразили его, "убили" экипаж и захватили бронемашину.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПоказательное выступление спецподразделения Тихоокеанского флота (ТОФ) на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Показательное выступление спецподразделения Тихоокеанского флота (ТОФ) на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке.

Следующими к зрителям вышли малые противолодочные корабли. Ведущий сообщает, что экипажам необходимо обнаружить подводную лодку условного противника. Когда цель обнаружена, командир принимает решение применить реактивные глубинные бомбы. Ведущий сообщил, что после удара вражеская подлодка повреждена и всплывает. По факту, ничего над водой не появилось, а военные начали захват корабля "противника", который выдвинулся на помощь субмарине.

Перед трибунами прошел БДК "Пересвет", из него вышли бронетранспортеры БТР-82А и направились по воде к берегу. Затем прошли показательные выступления морпехов: они ломали доски, кирпичи друг об друга и устраивали поединки. Три малых ракетных катера праздничным залпом завершили представление.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБронетранспортер БТР-82А во время высадки роты морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) с борта большого десантного корабля (БДК) "Пересвет"; на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Бронетранспортер БТР-82А во время высадки роты морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) с борта большого десантного корабля (БДК) "Пересвет"; на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке.

Во Владивостоке празднование дня военно-морского флота — это не только выступление военных и парад, каждый житель и гость города может попробовать солдатскую кашу, но придется постоять в очереди. Завершится праздник салютом в 22.00 (15.00 мск).

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