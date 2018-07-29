В Китае открылся международный конкурс "Морской десант-2018"

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Торжественная церемония открытия международного конкурса "Морской десант-2018" состоялась на полигоне морской пехоты "Адмиральская гора" в городе Цюаньчжоу в Китае, сообщает пресс-центр Армейских международных игр.

Ранее сообщалось, что сборная команда ВМФ России прибыла в китайский Цуаньчжоу для участия в международном конкурсе по полевой выучке среди подразделений морской пехоты "Морской десант — 2018", который пройдет 1-11 августа.

"Парадные расчеты подняли государственные флаги КНР и флаг конкурса, оркестр Народно-освободительной Армии Китая исполнил государственный гимн. Все команды дали присягу в честном и справедливом участии в конкурсе", — говорится в сообщении.

Участников церемонии поприветствовали власти города и командование ВМС Китая, а также поздравили российских морпехов с открытием соревнований.

Как сообщается, военнослужащие НОАК продемонстрировали знания и слаженность в показательных выступлениях, в том числе проявили себя на высадке десанта с использованием лодок, вертолетов и десантных машин.

В рамках открытия на отдельной площадке выставили технику и снаряжение, находящееся на вооружении морской пехоты ВМС Китая. "На трибунах множество зрителей, установлены экраны и организована трансляция с различных участков трассы, в том числе с беспилотных летающих аппаратов", — отмечается в сообщении.

На закрытии церемонии выступили творческие коллективы, среди которых специально прибывшие к этому событию из России.