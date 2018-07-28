Уралвагонзавод производит более половины всей техники для сухопутных войск

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Корпорация "Уралвагонзавод" поставляет около 60% боевой и специальной техники для Сухопутных войск Вооруженных Сил России, сообщил заместитель генерального директора корпорации по спецтехнике Вячеслав Халитов.

"Если говорить о "наземке", то вооруженные силы на 60% укомплектованы техникой нашего производства. Мы поставляем туда более 100 единиц номенклатуры", — заявил Халитов на пресс-брифинге в преддверии соревнований по танковому биатлону в подмосковном Алабино.

УВЗ — крупнейшее предприятие танкового машиностроения в РФ и разработчик и изготовитель грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. В конце 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций УВЗ из федеральной собственности "Ростеху". Назначенный "Ростехом" гендиректор УВЗ Александр Потапов сообщал осенью, что ведется работа по корректировке стратегии развития УВЗ, и одним из ее пунктов будет реализация активов. Речь шла о пакетах акций, которые были переданы в уставный капитал УВЗ, в том числе, 42,47% ТВЗ.