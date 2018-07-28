Праздничный салют дадут в день ВМФ в Севастополе, Астрахани и Новороссийске

Зрители во время салюта в честь Дня Военно-Морского Флота России. Архивное фото

Зрители во время салюта в честь Дня Военно-Морского Флота России. Архивное фото

КРАСНОДАР, 28 июл — РИА Новости. Праздничные салюты будут даны по случаю дня Военно-морского Флота России, который отмечается 29 июля, в Севастополе, Астрахани и Новороссийске, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"В общей сложности в ночное небо городских набережных Астрахани, Новороссийска и Севастополя будет выпущено более 300 зарядов фейерверка различного калибра", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, зрителям продемонстрируют более 15 видов праздничных салютов в семи цветовых гаммах. Для их проведения будет задействовано около 120 военнослужащих, восемь дивизионных пушек и фейерверочные комплексы "Радуга". Салюты будут даны в 21.00 по местному времени.