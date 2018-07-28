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Безопасность

Дальнобойный козырь. Оружие, которое за глаза называют снайперским

(обновлено: 08:04 28.07.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМакет 12.7 мм. пулеметной ленты российского крупнокалиберного пулемёта КордМакет 12.7 мм. пулеметной ленты российского крупнокалиберного пулемёта Корд
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Андрей Коц. В обычном понимании снайперское оружие — это хорошо пристрелянная винтовка в той или иной конфигурации, причем обязательно с оптическим прицелом. Однако в армейском обиходе снайперским принято называть и любое другое средство поражения, отличающееся точностью и дальнобойностью. РИА Новости публикует подборку вооружений, претендующих на это почетное звание.

Снайперский гранатомет

Российский 30-миллиметровый ручной гранатомет ТКБ-0249 "Арбалет" неспроста называют снайперским. И дело здесь не только в оптическом прицеле, который можно опционально установить на это оружие. "Арбалет" способен с высокой точностью поражать одиночные объекты на дистанции до тысячи метров, а дальность стрельбы превышает полтора километра. При этом гранатомет, созданный знаменитым конструктором Тульского ЦКИБ СОО Валерием Телешем в конце 1990-х, отличается простотой конструкции, низкой себестоимостью и высокой эксплуатационной надежностью.

Ручной гранатомет ТКБ-0249 "Арбалет"
Ручной гранатомет ТКБ-0249 "Арбалет"

В "Арбалете" реализована магазинная подача гранат — 30-миллиметровых выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-30, разработанных для автоматических станковых гранатометов АГС-17 и АГС-30. Есть также коробчатые магазины емкостью пять или десять ВОГ. Огонь из десятикилограммового "Арбалета" ведется только одиночными выстрелами. Для удобства прицеливания оружие оснащено складными телескопическими сошками. Точность повышает и система амортизации. По словам производителей, отдача при стрельбе из ТКБ-0249 не сильнее, чем у стрелково-гранатометного комплекса ОЦ-14 "Гроза".

Снайперский пулемет

Крупнокалиберный пулемет "Корд" — один из самых весомых "аргументов" российской пехоты против легкобронированной техники и живой силы любого вероятного противника. Это оружие было создано в 1990-х как замена хорошо зарекомендовавшему себя в Афганистане НСВ "Утес". "Корд" значительно легче, точнее и компактнее. Для своей "весовой категории" вообще пушинка. Тело пулемета весит 25 килограммов, лента на 50 патронов (12,7х108 миллиметров) — 7,7 килограмма. Кроме того, оружие может применяться с сошек (семь килограммов) или станка-треноги (16 килограммов). Для сравнения: знаменитый американский Browning M2 (12,7х99 миллиметров), стоящий на вооружении армии США с 1933 года, весит вместе со станиной около 60 килограммов.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРоссийский крупнокалиберный пулемет "Корд" на стенде завода имени В.А. Дегтярева
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский крупнокалиберный пулемет "Корд" на стенде завода имени В.А. Дегтярева

На "Корд" устанавливают оптический прицел СПП, специально предназначенный для крупнокалиберных пулеметов. Он легко монтируется с помощью стандартного бокового крепления, оснащен дальномерной шкалой, системой подсветки сетки, механизмами введения углов прицеливания и выверки по высоте и направлению. Благодаря СПП опытный стрелок эффективно ведет огонь по целям на дистанции до двух километров. К слову, на базе "Корда" разработали крупнокалиберную снайперскую винтовку АСВК для мастеров одиночного выстрела.

Снайперский пистолет

Оружие ближнего боя, пистолеты редко бывают эффективными на дальности более 50 метров. Однако специалисты чешской компании FK Brno Engineering продемонстрировали три года назад широкой публике FK Field Pistol под специально разработанный патрон 7,4х27 миллиметров. Этот пистолет, по словам производителей, отличается небывалой точностью — на дистанции в сто метров даже непрофессиональный стрелок уверенно поражает цель диаметром всего десять сантиметров. Во многом это заслуга боеприпаса. На создание патрона ушло почти пять лет.

© Фото : FK BRNOПистолет 7,5 FK Field Pistol
© Фото : FK BRNO
Пистолет 7,5 FK Field Pistol

В гильзу бутылочной формы с диаметром донца 10,8 миллиметра глубоко посажена длинная пуля весом, в зависимости от исполнения, от 6,17 до 6,67 грамма. Пороховой заряд разгоняет пулю до 610 метров в секунду. Одолев стометровку, пуля замедляется до 465 метров в  секунду. Для сравнения: скорость пули девятимиллиметрового патрона пистолета Макарова в момент выхода из ствола — 315 метров в секунду. Конструкция оружия при этом мало отличается от классических пистолетов.

Снайперское ружье

Несмотря на гладкий, "охотничий" ствол, австрийское снайперское ружье Steyr IWS 2000 способно поражать легкобронированную технику на дистанции до двух с половиной километров. Оружие выполнено в конфигурации булл-пап, коробчатый магазин емкостью пять патронов вставляется справа под углом к горизонтали. Автоматика действует за счет отдачи ствола с длинным ходом. Для ружья разработан патрон 15,2х169 миллиметров — фактически миниатюрный снаряд. Боевая часть патрона представляет собой оперенную иглу из карбида вольфрама или обедненного урана массой 20 граммов. На километровой дистанции эта игла пробивает 40 миллиметров гомогенной катаной брони с большим запреградным воздействием.

© Фото : public domainГладкоствольное снайперское ружье Steyr IWS 2000
© Фото : public domain
Гладкоствольное снайперское ружье Steyr IWS 2000

В стандартном варианте Steyr IWS 2000 оснащается оптическим прицелом кратностью 10х. Этого с лихвой хватает, чтобы "выцелить" борт неприятельской бронетехники с большой дистанции и ударить в слабое место. Корпус ружья целиком изготовлен из сверхпрочных полимеров с целью снижения веса и увеличения мобильности. Несмотря на массу около 20 килограммов, оружие значительно удобнее и эффективнее предшественников той же "весовой категории" — противотанковых ружей, использовавшихся на полях сражений Второй мировой.

Снайперский арбалет

Холодное метательное оружие давно вытеснил "огнестрел". Тем не менее даже сегодня ряд спецподразделений мира имеют в своем арсенале боевые арбалеты. Один из них, TAC-15 (Tactical assault crossbow), с начала десятых ограниченно используется в частях спецназначения Вооруженных сил США. Большая часть деталей тактического арбалета — от штурмовой винтовки AR-15, на основе которой изготовлена знаменитая М16.

© Фото : PSEТактический арбалет TAC-15
© Фото : PSE
Тактический арбалет TAC-15

Оружие выполнено по блочной схеме, как спортивные луки или охотничьи арбалеты. Мощные сдвоенные плечи обеспечивают стреле скорость 125 метров в секунду, что для данного вида оружия — абсолютный рекорд. Точность тоже выдающаяся: при стрельбе с упора в контролируемых условиях каждая последующая стрела входит точно в отверстие, оставшееся от предыдущей. Планки Пикатинни позволяют модифицировать ТАС-15 под различные задачи. Впрочем, о боевом применении тактического арбалета ничего не известно.

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