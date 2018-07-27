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В парадах в Петербурге и Кронштадте в день ВМФ примет участие 41 корабль

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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкРепетиция парада, посвященного Дню ВМФ РоссииРепетиция парада, посвященного Дню ВМФ России
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Военно-морской парад в честь Дня ВМФ 29 июля, в котором участвует 41 корабль, станет главным событием в Петербурге и Кронштадте.

Корабли и самолеты

В Главном военно-морском параде, который одновременно пройдет в Петербурге и в Кронштадте, примут участие 41 боевой корабль и более четырёх тысяч военнослужащих всех флотов. В небе парадным строем пролетят десятки истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков и вертолетов, среди которых впервые над Северной столицей появится уникальный вертолет-разведчик Ка-31Р.

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© РИА Новости / Василий Батанов
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На Дворцовой площади будет организована видеотрансляция праздничного действа, которая начнется в 11.00. Парад в Кронштадте стартует на полтора часа позже — в 12:30.

Историческую часть парада откроют артиллерийские катера Каспийской флотилии с боевыми знаменами прославленных соединений морской пехоты, героически оборонявших и освобождавших Ленинград, Севастополь и Новороссийск в годы Великой Отечественной войны. Затем зрители увидят новинки боевой морской техники: большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен", корабль-разведчик "Иван Хурс", фрегат "Адмирал Горшков" проекта 22350. Также перед гостями праздника пройдет новейший малый ракетный корабль "Ураган" проекта 22800 "Каракурт".

Флаг ВМФ подняли на корабле "Адмирал Горшков" буквально за день до парада. Фрегат прибыл в Финский залив, успешно совершив межфлотский переход из Североморска в составе отряда кораблей Северного флота, в который также вошли ракетный крейсер "Маршал Устинов", атомный подводный крейсер "Орел", большой противолодочный корабль "Североморск".

© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкРепетиция парада, посвященного Дню ВМФ России
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Репетиция парада, посвященного Дню ВМФ России

Мосты разведут, движение ограничат

В день парада ограничивается движение транспорта. В воскресенье с 11:00 до 13:00 мск пройдет внеплановая разводка Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного мостов.

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© РИА Новости / Виталий Аньков
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В зоне разводки мостов, а также рядом с телевизионными экранами для обеспечения безопасности зрителей запланировано закрытие движения транспорта на Адмиралтейской набережной от Благовещенского моста до Дворцовой набережной, Дворцовой набережной, набережной Кутузова от Дворцовой набережной до Литейного моста, Биржевой площади, Дворцовом проезде, а также на Адмиралтейском проспекте.

Также 29 июля основной отвод транзитного потока с Невского и Московского проспектов, Гороховой улицы будет организован на набережную реки Фонтанки, с Лиговского проспекта на набережную Обводного канала. Дополнительно планируется закрыть въезды на Литейный мост с Пироговской и Арсенальной набережных. По Большеохтинскому мосту с использованием реверсивной полосы движения будет обеспечено преимущество на въезд в центральную часть Санкт-Петербурга.

В Кронштадте в день проведения парада с 7:00 до 17:00 мск будет запрещен проезд в обоих направлениях через дамбу, а также временно закрыт въезд в Кронштадт для личного и грузового транспорта.

© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкРепетиция парада, посвященного Дню ВМФ России
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Репетиция парада, посвященного Дню ВМФ России

"Ты — морячка, я — моряк"

Праздник продолжат мероприятия программы на главной площади Петербурга, подготовленные городским комитетом по культуре. Ведущим праздника станет ди-джей и автор радиопрограмм Сергей Петрусев.

Во время военно-морского парада в Севастополе. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
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В 14:00 на больших экранах, установленных на Дворцовой площади, начнется видео-экскурсия, раскрывающая захватывающую историю Военно-морского флота России. Закадровый текст прочтут актриса Анна Геллер и народный артист России Николай Буров.

Музыкальное посвящение всем причастным к былой и нынешней славе российского флота подарят солисты Мариинского театра. Особым подарком для гостей праздника станет участие в концерте народного артиста России Александра Розенбаума и заслуженного артиста России Евгения Дятлова.

В концерте примут участие музыканты Центрального концертного образцового оркестра имени Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России под управлением Алексея Карабанова. Этот коллектив заслуженно называют официальной музыкальной визитной карточкой российского флота, его гордостью и достоянием. Искусство военных оркестров также представят музыканты из Индии, Вьетнама и Китая.

© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМузыканты военного оркестра во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню ВМФ России, в Кронштадте.
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Музыканты военного оркестра во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню ВМФ России, в Кронштадте.

Александр Ф. Скляр и группа "ВА-БАНКЪ" исполнят фронтовые песни и знаменитые мелодии из кинофильмов.

В 18:00 праздник продолжится выступлением народного артиста России Олега Газманова и группы "Эскадрон". В их исполнении прозвучат: "Морячка", "Балтийский берег", "Паруса", "Семь футов под килем" и другие песни.

Сторожевой корабль Адмирал Макаров и корвет Стойкий (слева направо) в акватории Невы в преддверии парада в честь Дня ВМФ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В 20:00 на сцену выйдут "Хор Турецкого" и "SOPRANO Турецкого" со своим проектом "Праздник песни", который в этом году будет представлен целой серией концертов.

В Кронштадте в Петровском парке в этот день пройдет концерт "За тех, кто в море!", здесь выступят артисты Театра Балтийского Флота.

В 14:00 стартует семейная театрализованная музыкальная программа "На палубе", на которой к зрителям выйдет сказочный персонаж Нептун. В парке своё творчество представят солисты вокально-эстрадной группы "Паллада", студии эстрадного вокала и солисты Кронштадтского Дворца культуры. Специалисты Музея истории Кронштадта научат всех желающих вязать морские узлы.

Вечером над Петербургом и Кронштадтом прогремят залпы праздничных салютов.

Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
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