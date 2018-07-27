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Безопасность

Севастополь покажет боевую мощь в День ВМФ

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© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкВо время военно-морского парада в Севастополе. Архивное фотоВо время военно-морского парада в Севастополе. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров примут участие в параде и военно-спортивном празднике в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота России, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ).

Репетиция парада ВМФ в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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"В параде и военно-спортивном празднике принимают участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, пять вспомогательных судов, более 20 летательных аппаратов (в их числе вертолеты, истребители, бомбардировщики, штурмовики, противолодочные самолеты-амфибии, военно-транспортные самолеты) и более 30 единиц техники армейского корпуса ЧФ", — говорится в сообщении.

Празднования пройдут в последнее воскресенье июля и начнутся с торжественного подъёма Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях флота. Затем на внутреннем рейде Севастопольской бухты состоится парад кораблей и военно-спортивный праздник, в ходе которого запланирован показ 18 эпизодов, демонстрирующих возможности сил флота.

Начало парада ознаменуется выстрелом из исторической пушки. Командующим военно-морским парадом назначен командир соединения надводных кораблей ЧФ контр-адмирал Олег Криворог.

Зрители смогут увидеть элементы боевой подготовки тральных сил по поиску и уничтожению минных заграждений, противолодочных сил по поиску и уничтожению подводных лодок, морской артиллерийский бой, огневое подавление противодесантной обороны условного противника, бой за высадку десанта, освобождение судна, захваченного террористами, спасение экипажа судна, потерпевшего бедствие.

"В заключение зрители увидят "фонтаны на воде" и "вальс буксиров" в исполнении судов обеспечения флота и групповой прыжок парашютистов ", — говорится в сообщении.

Завершатся празднования концертом, артиллерийским салютом и фейерверком над акваторией Севастопольской бухты.

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© Министерство обороны РФ
"Летят самолеты, плывут корабли": репетиция Дня ВМФ в Севастополе и Балтийске

Боевая мощь и эмоции

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в комментарии РИА Новости заявил, что День ВМФ для него символ гордости.

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© РИА Новости / Василий Батанов
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"Прежде всего, гордость за Россию, за Севастополь, за Черноморский флот, за наших моряков, летчиков морской авиации, военнослужащих сухопутных частей. За ту боевую мощь, которая оберегает рубежи нашей родины, за те славные традиции Военно-морского флота России, которые бережно передаются из поколения в поколение", — сказал Овсянников.

По его словам, военно-морской парад в Севастопольской бухте — незабываемое зрелище.

"Проход боевых кораблей, залпы из различных видов вооружения, полеты морской авиации, высадка десанта, "вальс" портовых буксиров — я считаю, каждый человек хоть раз в жизни должен стать участником этого действа. Увидеть, как Севастополь чествует своих моряков, как улицы города заполняют десятки тысяч ликующих людей с российскими триколорами и Андреевскими флагами. Поверьте, эти эмоции и гордость за нашу державу останутся с вами на всю жизнь", — сказал губернатор.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкФрегат "Адмирал Григорович" во время репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота России, в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Фрегат "Адмирал Григорович" во время репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота России, в Севастополе

Фундамент Севастополя

Генеральная репетиция парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
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Депутат Госдумы от севастопольского региона Дмитрий Белик подчеркнул, что Черноморский флот продолжает оставаться одним из основных фундаментом Севастополя — как в отношении безопасности города и юга России, так и социальной поддержки города.

"Это столп, вокруг которого строился наш город. В каждой улице, каждом районе, практически в каждом здании есть то, что не дает забыть: Севастополь — база Черноморского флота России", — сказал РИА Новости депутат.

Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
© РИА Новости, Инфографика
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Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
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sergiobaklanio
КРУТО!
11:57
27.07.2018
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