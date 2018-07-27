МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ в рамках международного дальневосточного морского салона объявила сбор заявок на участие в национальной премии в области продвижения российской военной техники "Золотая идея-2018", говорится на официальном сайте выставки.

"Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству приглашает на конкурс всех участников международного дальневосточного морского салона. В 2017 году в конкурсе на соискание премии было подано 118 заявок, в том числе от 15 предприятий, специализирующихся в области судостроения", — говорится в сообщении.

В ФСВТС напомнили, что премия присуждается в шести номинациях: "За вклад в области разработки продукции военного назначения", "За успехи в области производства продукции военного назначения", "Лучшее предприятие-соисполнитель", "За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач военно-технического сотрудничества", "За вклад в пропаганду военно-технического сотрудничества, рекламную и информационную поддержку экспорта продукции военного назначения" и "Молодые таланты".

В состав оргкомитета "Золотой идеи" входят представители коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, Минобороны России, ФСВТС, Минпромторга, госкорпораций "Роскосмос" и "Ростех".