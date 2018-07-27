День ВМФ России: главный парад, новинки флота и база в Сирии

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Главный флотский парад на День Военно-морского флота (ВМФ) России, который отмечается в последнее воскресенье июля, в этом году состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте, где в парадном строю пройдут более 40 боевых кораблей, почти половина из которых – новейшие.

В этом году День ВМФ ознаменован долгожданным событием: накануне праздника, 28 июля, головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" войдет в состав российского флота после переносов сроков его передачи.

"Двадцать восьмого июля, накануне проведения главного военно-морского парада, на предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге состоится торжественная церемония подъема Андреевского флага и приема в состав головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков", — сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Кроме того, 25 июля на Средне-Невском судостроительном заводе заложен пятый корабль противоминной обороны проекта 12700 "Петр Ильичев".

Также в Кронштадт 25 июля были доставлены мощи легендарного флотоводца адмирала Федора Ушакова. Оттуда их передали в Кронштадтский собор. Мощи Ушакова будут находиться здесь до 30 июля.

О том, какими новыми боевыми кораблями еще пополнится Военно-морской флот России, какие разработки в области создания отечественных подводных лодок четвертого и пятого поколения ведутся сегодня и как модернизируется военно-морская база РФ в сирийском Тартусе – в обзоре РИА Новости.

Парад в обновленном составе

Главный военно-морской парад состоится в центре Санкт-Петербурга и Кронштадте. В нем примут участие 41 боевой корабль, 18 из которых – новейшие. Традиционные парады и водно-спортивные праздники также пройдут в главных военно-морских базах – в Севастополе, Владивостоке, Калининграде, Североморске, Астрахани и пунктах базирования сил флотов и флотилий.

"На военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте будут продемонстрированы современные и новые образцы вооружения и военной техники. Среди них 18 кораблей и катеров, в том числе построенный в этом году малый ракетный корабль типа "Каракурт" и разведывательный корабль "Иван Хурс", — сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, всего в параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте также примут участие 38 воздушных судов и более 4 тысяч военнослужащих всех флотов и Каспийской флотилии.

"Будут показаны модернизированные самолёты Ил-38Н с новым поисково-прицельным комплексом "Новелла", истребители Су-30СМ последнего поколения и Су-33 с доработанной системой прицельного бомбометания, а также вертолеты Ка-27М с улучшенной радиогидроакустической аппаратурой "Кема", — добавил Шойгу.

Ил-38Н и два дальних противолодочных самолета морской авиации Ту-142 представит на параде Тихоокеанский флот. В начале июля самолеты прибыли из Приморья на аэродром Кипелово в Вологодской области, где с 9 июля проводят тренировочные полеты.

Пять новейших многоцелевых истребителей Су-30СМ и противолодочный вертолет Ка-27 продемонстрирует на параде авиация Балтийского флота. Вертолет Ка-27ПЛ прибыл в Санкт-Петербург на корвете "Сообразительный" в составе отряда из фрегата "Адмирал Макаров", больших десантных кораблей "Минск", "Королев", "Иван Грен", малых ракетных кораблей "Серпухов", "Ливень", "Гейзер", ракетного катера "Чувашия" и морского тральщика "Александр Обухов".

В строю – "Адмирал Горшков"

Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков", который накануне Дня ВМФ войдет в состав флота, в начале июля вышел из акватории Баренцева моря в Кронштадт для участия в военно-морском параде.

"Адмирала Горшкова" начали строить на "Северной верфи" еще в 2006 году. Это первый крупный надводный боевой корабль, заложенный после распада СССР. Перед судостроителями поставили задачу создать принципиально новый фрегат, оснащенный самыми современными технологиями, многие из которых раньше на флоте не использовались. Сложность и амбициозность проекта — основная причина того, что срок передачи корабля флоту несколько раз сдвигался. Второй фрегат серии — "Адмирал Касатонов" — проходит заводские испытания и будет готов к морской службе не раньше 2019 года.

По плану, флот должен был получить корабль еще в прошлом году, однако передача затянулась, в частности, из-за ситуации вокруг зенитного ракетного комплекса "Полимент-Редут" производства концерна "Алмаз-Антей", которым должны оснастить фрегат.

Фрегаты проекта 22350 предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки (стелс) у кораблей снижена отражающая поверхность, что понижает их радиолокационную заметность. Эти корабли обладают водоизмещением в 4,5 тысячи тонн, длиной в 135 метров и шириной в 15 метров, скоростью хода до 29 узлов, дальностью плавания до 4,5 тысячи миль, автономностью до 30 суток. Экипаж — 180-210 человек. На вооружении фрегатов будут состоять корабельная артиллерийская установка А-192 "Армат" калибра 130 миллиметров, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ" и ЗРК "Полимент-Редут".

В ближайшее время ВМФ перевооружится малыми ракетными кораблями (МРК), которые западные аналитики уже окрестили "новым москитным флотом России". Действительно, пять действующих МРК проекта "Буян-М", несмотря на скромное водоизмещение в 941 тонну, обладают более чем серьезными боевыми возможностями. Каждый несет по восемь крылатых ракет "Калибр", что в совокупности с небольшими габаритами и малой радиолокационной заметностью делает эти корабли силой, способной угрожать даже крейсеру. Именно "Буяны" открыли боевой счет ВМФ России в сирийском конфликте осенью 2015 года ударом "Калибров" из Каспийского моря по базам террористов ИГ*. В апреле 2018 года в состав Черноморского флота вошел еще один МРК "Вышний Волочек". Три корабля из заложенных пяти — "Ингушетия", "Грайворон" и "Орехово-Зуево" — передадут флоту до 2020 года.

Что касается МРК проекта "Каракурт", два из которого — "Ураган" и "Тайфун" — построены и переданы Балтийскому флоту в этом году, то его корабли обеспечены более совершенным радиолокационным комплексом, чем "Буяны". Еще четыре — "Шквал", "Буря", "Шторм" и "Охотск" — находятся на стапелях судостроительного завода "Пелла" в разной степени готовности. По сообщениям СМИ, они вступят в строй до 2020 года.

Из других "малюток" следует упомянуть патрульные корабли проекта 22160 — "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" и "Сергей Котов". Они строятся для Черноморского флота, и им предстоит выполнять задачи по охране территориальных вод страны, борьбе с пиратством, а также поддерживать своих более крупных "собратьев" в бою. Каждый корабль вооружат установками для пуска крылатых ракет "Калибр", оснастят набором средств для борьбы с надводными целями и подводными лодками. Всего в серии запланировано шесть кораблей, однако к 2020 году успеют достроить только первые четыре.

В ближайшие два года флоту передадут четыре минных тральщика проекта 12700, большой десантный корабль "Петр Моргунов", а также ряд узкоспециализированных катеров, разведывательных и гидрографических кораблей. Черед крупных надводных кораблей придет немного позже — на период госпрограммы вооружений до 2027 года.

© Фото : пресс-служба ВМФ Большой десантный корабль Петр Моргунов © Фото : пресс-служба ВМФ Большой десантный корабль Петр Моргунов

Подводный флот меняет поколения

Главными направлениями в рамках оснащения ВМФ РФ в 2018 году станут строительство подлодок четвертого поколения и проектирование субмарин пятого поколения, сообщил главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев. Сейчас работы ведутся по двум проектам в этой области: многоцелевой атомной подводной лодки пятого поколения "Хаски" и неатомной подводной лодки "Калина" с воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ).

"Хаски" должна прийти на смену атомоходам проекта "Ясень", которые сейчас строятся и поступают в боевой состав ВМФ России. Головной корабль серии "Ясень" — "Северодвинск" — находится в строю с 2014 года. Следующий в очереди многоцелевой атомоход "Казань" проходит заводские испытания и должен быть передан Северному флоту в 2019 году. Третий корабль проекта "Новосибирск" еще строится и может быть передан флоту также в 2019 году. Остальные четыре корабля проекта "Красноярск", "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск" тоже находятся на стадии строительства, которое планируется завершить в 2020 году.

Ранее замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук заявил, что строительство новейшей многоцелевой атомной подводной лодки проекта "Хаски" будет заложено в госпрограмме вооружения на 2018-2027 годы. Разработкой многоцелевых атомных подлодок в России традиционно занимается санкт-петербургское морское бюро машиностроения "Малахит". Гендиректор предприятия Владимир Дорофеев отметил, что с Минобороны РФ заключен контракт на разработку многоцелевой атомной подводной лодки пятого поколения, а ее строительство начнется после 2020 года.

На сегодняшний день о проекте "Хаски" существует мало открытой информации, однако известно, что эта субмарина будет способна нести новейшую гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон". Ракетный комплекс с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" морского базирования является новейшей разработкой российских конструкторов. Первые заявления о разработке комплекса в СМИ относятся к февралю 2011 года. В августе 2011 года гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов сообщал, что концерн приступает к разработке ракеты, способной развивать скорость до 12-13 Махов (число Маха обозначает скорость звука). Типовые скорости современных ударных ракет ВМФ РФ составляют 2-2,5 Махов.

По сведениям из открытых источников, разработкой ударного корабельного ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" занимается "НПО Машиностроения". Информация о технических характеристиках "Циркона" держится в секрете, предположительно, ее дальность может составлять 300-400 километров. В середине марта 2016 года стало известно, что начались испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с наземного стартового комплекса.

Проект неатомной подводной лодки "Калина" с воздухонезависимой энергетической установкой, строительство которой включено в госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы, разработан центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин" по заказу Минобороны РФ в 2015 году. Позже к работе над созданием анаэробной установки, которая разрабатывается на протяжении пяти лет, подключилось и "Малахит".

Главными особенностями проекта "Калина" являются штатная воздухонезависимая силовая установка и крылатые ракеты "Калибр-ПЛ". По своим тактико-техническим характеристикам подлодки "Калина" должны значительно превзойти предшественников проектов 636 "Варшавянка" и "Лада".

Сегодня в составе ВМФ числятся три ракетных подводных крейсера стратегического назначения (РПКСН) проекта "Борей". "Юрий Долгорукий" несет боевое дежурство на Северном флоте, "Александр Невский" и "Владимир Мономах" — на Тихоокеанском. До 2020 года запланирован ввод в строй еще одного атомохода — подводного крейсера модернизированного проекта 955 "Борей-А" "Князь Владимир". Корабль сейчас проходит заводские и государственные испытания. Экипаж уже сформирован и подготовлен в учебном центре ВМФ. Ожидается, что "Князь Владимир" отправится служить во флот до конца текущего года.

От базового проекта модернизированная субмарина отличается лучшей скрытностью, более совершенными средствами связи, обнаружения и управления вооружением. "Князь Владимир", как и его "старшие братья", будет нести на борту 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". Следующий по степени готовности крейсер "Генералиссимус Суворов" к 2020-му вряд ли успеет встать в строй, как и другие корабли проекта — "Император Александр III" и "Князь Пожарский". Дальнейшее развитие серии — лодки проекта "Борей-Б" с улучшенными характеристиками — включены в госпрограмму вооружений до 2027 года.

Ожидается, что две дизель-электрические подводные лодки проекта "Лада" — "Санкт-Петербург" и "Кронштадт" — пополнят флот к 2020 году. Первая находится в опытной эксплуатации с 2010 года, вторую спустят на воду в 2018-2019 годах. Также в настоящее время строится третья подлодка проекта "Лада" — "Великие Луки". Ее планируется сдать флоту до 2021 года. Кроме того, Тихоокеанскому флоту в ближайшие два года должны быть переданы дизельные "Варшавянки" — субмарины проекта "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов", несущие как торпедное вооружение, так и крылатые ракеты "Калибр".

Тартус – сирийский оплот российского флота

В 2018 году началась реализация соглашения России с Сирией о модернизации пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе в полноценную военно-морскую базу, в придачу к авиабазе в Хмеймиме. Закон о ратификации соглашения между Россией и Сирией о расширении территории базы ВМФ России в Тартусе в январе прошлого года подписал президент России Владимир Путин.

До подписания этого соглашения в Тартусе находился пункт материально-технического обеспечения кораблей ВМФ России, начавший свою работу в 1977 году. Он является единственной опорной точкой российского военного флота в Средиземном море. Обслуживанием военно-морской базы занимается исключительно гражданский персонал. База в Тартусе сможет принимать корабли постоянно действующей российской средиземноморской эскадры, в том числе первого ранга с ядерной энергетической установкой.

В настоящее время в Средиземном море находится группировка боевых кораблей РФ, в состав которой входят более 10 кораблей и судов различного назначения, в том числе и с управляемым ракетным оружием типа "Калибр". Дизельные подлодки класса "Варшавянка" проектов 636.3 и 877 доказали свою эффективность, в частности, ударами ракетных комплексов "Калибр-ПЛ" по объектам международных террористов на территории Сирии.

По словам заместителя министра обороны России Николая Панкова, площадь российской военно-морской базы России в Тартусе, в соответствии с межгосударственным соглашением, может быть расширена до 24 гектаров. Работы по модернизации базы начались весной прошлого года и продлятся около пяти лет. База нужна в первую очередь группировке постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, которая в настоящее время насчитывает около десятка кораблей и судов и, помимо прочего, обеспечивает противовоздушную оборону Хмеймима и Тартуса.

Как сообщил РИА Новости источник в Минобороны РФ, модернизация базы в Тартусе предусматривает, в первую очередь, дноуглубительные работы для захода больших кораблей класса "крейсер" и даже, возможно, "авианосец". "Кроме того, нужно проводить огромную работу по модернизации причального фронта, там пока фактически один причал, это первый этап", — сказал источник.

Одновременно с причалами, по его словам, надо развивать инфраструктуру: подачу электричества, воды, топлива. "Нужно сделать всю логистику, включая новые казармы, так как штат будет увеличен. В Сирии продолжаются боевые действия, поэтому большое внимание нужно уделить охране и обороне, в первую очередь средствами противовоздушной обороны", — сказал военный источник.

Соглашение России и Сирии по базе ВМФ в Тартусе носит оборонительный характер и не направлено против других стран, подчеркивается в тексте документа. Предусматривается, что одновременно в порту Тартус могут находиться 11 российских военных кораблей, включая атомные. Соглашение временно применяется с даты его подписания и действует в течение 49 лет с возможностью автоматического продления на 25-летние периоды.

Как сообщил ранее РИА Новости представитель главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Александр Зинченко, расходы на расширение базы составят 3,2 миллиарда рублей в год, они предусмотрены в бюджете военного ведомства.

Накануне Дня ВМФ РФ в Севастополь прибудет делегация из Тартуса для заключения соглашения о сотрудничестве, сообщил губернатор города Дмитрий Овсянников. Между портами налаживается постоянная линия связи в рамках социально-экономического соглашения, которое планируется подписать 29 июля. Кроме того, депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик в прошлом году в ходе визита делегации сирийских парламентариев в Россию предложил сделать Тартус и Севастополь городами-побратимами. Сирийские парламентарии эту инициативу поддержали.

По словам губернатора Севастополя, соглашение позволит закрепить сотрудничество по ряду направлений. В том числе по поставкам зерна, стройматериалов, участию строительных компаний.

"Темп сотрудничества в данном направлении такой хороший, потому что у нас есть портовые мощности и связь, Черноморский флот также базируется в Тартусе, поэтому нам просто выстроить эту логистику", — сказал Овсянников.

В июле 2017 года в сирийском Тартусе впервые состоялся военно-морской парад в честь Дня ВМФ РФ. На российских кораблях и судах в порту были торжественно подняты государственный флаг Российской Федерации и флаг Военно-морского флота. В парадном строю вдоль берегов Сирии шли шесть российских судов и кораблей, а также подлодка Черноморского флота "Краснодар".

* Террористическая организация, запрещенная в России