Новая триада. Чем вооружат ядерные силы России в ближайшие годы

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Крейсеры с баллистическими ракетами, ударные авиационные комплексы и тяжелые межконтинентальные ракеты — до 2027-го полностью обновится арсенал РВСН, модернизируются ракетоносцы Ту-160, перевооружится подводный флот. О том, какое ядерное оружие наземного, морского и воздушного базирования поступит в воинские соединения, — в материале РИА Новости.
Гаранты мира
Ракетные войска стратегического назначения всегда были в приоритете для военного и политического руководства страны. Даже в смутные 1990-е боеготовность основного фактора политики сдерживания старались поддерживать на высоком уровне. Сейчас этим занялись еще более основательно.
Твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс" вкупе с ракетными комплексами "Тополь-М" — главная составляющая наземной ядерной триады России. РС-24 с разделяющимися головными частями в зависимости от модификации несет от трех до шести термоядерных боевых блоков мощностью по 300 килотонн каждый. Дальность — 12 тысяч километров.
Не забывают ракетчики и о надежной защите на маршрутах патрулирования. Для сопровождения ПГРК применяют новейшие противодиверсионные машины "Тайфун-М" на базе БТР-82. Их всепогодные радио- и оптико-электронные системы наблюдения обнаруживают человека на расстоянии трех километров, а технику — на шести. Могут привлекаться и роботы — технический комплекс "Нерехта", не раз участвовавший в противодиверсионных учениях, способен вести бой, разведку и патрулирование. Встроенный 12,7-миллиметровый пулемет "Корд" действует в дистанционном режиме, бьет непрерывными очередями по 600-750 выстрелов в минуту.
Что касается тяжелых жидкостных ракет, то вместо заслуженных Р-36М2 "Воевода" и РС-18А "Стилет" в подземные шахты скоро начнут загружать еще более непредсказуемые для ПРО потенциального противника МБР РС-28 "Сармат". На днях Минобороны сообщило об успешном завершении бросковых испытаний 200-тонной ракеты, предстоят летные испытания. Этот гигант способен забросить на территорию противника от десяти до 15 разделяемых боеголовок мощностью до 750 килотонн каждая. Дальность превышает 11 тысяч километров.
Серийное производство "Сармата" запланировано на 2020-й, а в 2021-м первый полк с этой ракетой заступит на боевое дежурство. Аналогов в мире нет, это новый уровень ядерного сдерживания.
Хозяева морей
На море в ближайшие десятилетия будет править бал новейший ракетный комплекс Р-30 "Булава". Московский институт теплотехники приступил к его разработке в конце 1990-х. ВМФ получил ракету в 2013-м, одновременно с головным ракетным подводным крейсером стратегического назначения "Юрий Долгорукий" проекта "Борей".
"Бореи" сменят самые мощные в мире АПЛ проекта 941 "Акула". Водоизмещение "Акул" — почти 50 тысяч тонн, длина — 172 метра, ширина — 23 метра. Всего построили шесть таких крейсеров. "Дмитрий Донской", головной в серии, заложили в 1976-м, а в боевой состав Северного флота приняли в 1981-м. После ремонта и модернизации его переоборудовали для испытаний "Булавы". В настоящее время он остается единственной "Акулой" в ВМФ.
Закрытое небо
Стратегическая авиация также не останется без внимания. Ее костяк сегодня — тяжелые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС "Медведь" и Ту-160 "Белый лебедь". Воздушно-космические силы ежегодно получают на вооружение по несколько единиц модернизированных самолетов.
Последние модификации предполагают доработку под крылатые ракеты Х-101/102, соответственно с неядерной и ядерной боевыми частями. Стартовая масса — 2,4 тонны, дальность — 5500 километров. Ракеты производятся серийно для стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС.
К тому же предполагается, что "двадцать вторые" станут носителями перспективных комплексов "Кинжал" с гиперзвуковыми ракетами. Это оружие развивает скорость в десять Махов (десять скоростей звука), гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.