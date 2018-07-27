Новая триада. Чем вооружат ядерные силы России в ближайшие годы

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Крейсеры с баллистическими ракетами, ударные авиационные комплексы и тяжелые межконтинентальные ракеты — до 2027-го полностью обновится арсенал РВСН, модернизируются ракетоносцы Ту-160, перевооружится подводный флот. О том, какое ядерное оружие наземного, морского и воздушного базирования поступит в воинские соединения, — в материале РИА Новости.

Гаранты мира

Ракетные войска стратегического назначения всегда были в приоритете для военного и политического руководства страны. Даже в смутные 1990-е боеготовность основного фактора политики сдерживания старались поддерживать на высоком уровне. Сейчас этим занялись еще более основательно.

Ответ на усиление систем противоракетной обороны блока НАТО — стратегические ракетные комплексы РС-24 "Ярс" с новейшими технологиями преодоления ПРО. На новый подвижный грунтовый комплекс перевооружены Тейковское, Тагильское и Новосибирское ракетные соединения. На очереди — Иркутское и Йошкар-Олинское. В Козельское поступит стационарный вариант "Ярса" шахтного базирования.

Твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс" вкупе с ракетными комплексами "Тополь-М" — главная составляющая наземной ядерной триады России. РС-24 с разделяющимися головными частями в зависимости от модификации несет от трех до шести термоядерных боевых блоков мощностью по 300 килотонн каждый. Дальность — 12 тысяч километров.

Не забывают ракетчики и о надежной защите на маршрутах патрулирования. Для сопровождения ПГРК применяют новейшие противодиверсионные машины "Тайфун-М" на базе БТР-82. Их всепогодные радио- и оптико-электронные системы наблюдения обнаруживают человека на расстоянии трех километров, а технику — на шести. Могут привлекаться и роботы — технический комплекс "Нерехта", не раз участвовавший в противодиверсионных учениях, способен вести бой, разведку и патрулирование. Встроенный 12,7-миллиметровый пулемет "Корд" действует в дистанционном режиме, бьет непрерывными очередями по 600-750 выстрелов в минуту.

© Министерство обороны РФ Перейти в фотобанк Испытание новой баллистической ракеты "Сармат" © Министерство обороны РФ Перейти в фотобанк Испытание новой баллистической ракеты "Сармат"

В некотором смысле продолжением проекта "Ярс" можно считать новейший ракетный комплекс "Авангард", оснащаемый вместо классических термоядерных зарядов планирующими гиперзвуковыми блоками. Крылатая боеголовка планирует к цели со скоростью в двадцать раз больше звуковой. Благодаря траектории полета ниже минимальной высоты перехвата баллистических ракет "Авангард" практически неуязвим для любых систем ПРО. В Домбаровском соединении уже готовят инфраструктуру для эксплуатации комплекса. "Авангард" запущен в серию.

Что касается тяжелых жидкостных ракет, то вместо заслуженных Р-36М2 "Воевода" и РС-18А "Стилет" в подземные шахты скоро начнут загружать еще более непредсказуемые для ПРО потенциального противника МБР РС-28 "Сармат". На днях Минобороны сообщило об успешном завершении бросковых испытаний 200-тонной ракеты, предстоят летные испытания. Этот гигант способен забросить на территорию противника от десяти до 15 разделяемых боеголовок мощностью до 750 килотонн каждая. Дальность превышает 11 тысяч километров.

Серийное производство "Сармата" запланировано на 2020-й, а в 2021-м первый полк с этой ракетой заступит на боевое дежурство. Аналогов в мире нет, это новый уровень ядерного сдерживания.

Хозяева морей

На море в ближайшие десятилетия будет править бал новейший ракетный комплекс Р-30 "Булава". Московский институт теплотехники приступил к его разработке в конце 1990-х. ВМФ получил ракету в 2013-м, одновременно с головным ракетным подводным крейсером стратегического назначения "Юрий Долгорукий" проекта "Борей".

Эксплуатировать "Булаву" планируется 30-40 лет. Радиус действия — восемь тысяч километров, стартовая масса — 36,8 тонны. Боевая часть — от шести до десяти гиперзвуковых маневрирующих ядерных блоков индивидуального наведения общей массой 1,15 тонны, меняющих траекторию полета по высоте и курсу. Каждый из "Бореев" вооружен шестнадцатью ракетами. АПЛ могут осуществлять пуски из любой точки мирового океана — как в надводном, так и в подводном положении. До 2020-го в ВМФ поступит восемь лодок этого проекта.

"Бореи" сменят самые мощные в мире АПЛ проекта 941 "Акула". Водоизмещение "Акул" — почти 50 тысяч тонн, длина — 172 метра, ширина — 23 метра. Всего построили шесть таких крейсеров. "Дмитрий Донской", головной в серии, заложили в 1976-м, а в боевой состав Северного флота приняли в 1981-м. После ремонта и модернизации его переоборудовали для испытаний "Булавы". В настоящее время он остается единственной "Акулой" в ВМФ.

© Фото : Предоставлено пресс-службой Северного флота Пуск "Булавы". Архивное фото © Фото : Предоставлено пресс-службой Северного флота Пуск "Булавы". Архивное фото

Закрытое небо

Боевое дежурство сегодня несут и другие подводные крейсеры предыдущих поколений — атомоходы проектов "Кальмар" и "Дельфин". Они вооружены шестнадцатью межконтинентальными ракетами Р-29Р и ее усовершенствованным вариантом Р-29РМУ2 "Синева". Однако этим подлодкам третьего поколения уже больше тридцати лет, и их постепенно выводят из состава флота.

Стратегическая авиация также не останется без внимания. Ее костяк сегодня — тяжелые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС "Медведь" и Ту-160 "Белый лебедь". Воздушно-космические силы ежегодно получают на вооружение по несколько единиц модернизированных самолетов.

Последние модификации предполагают доработку под крылатые ракеты Х-101/102, соответственно с неядерной и ядерной боевыми частями. Стартовая масса — 2,4 тонны, дальность — 5500 километров. Ракеты производятся серийно для стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС.

Нередко к учениям ядерных сил привлекаются и дальние сверхзвуковые ракетоносцы Ту-22М3. И хотя у них другие задачи, это не менее грозное оружие, чем "стратеги". Каждая "тушка" несет 24 тонны боеприпасов, совершая рейды со скоростью до 2300 километров в час на тысячи километров от базы. Ту-22М3 вооружены управляемыми сверхзвуковыми ракетами Х-22М дальностью до 480 километров.

К тому же предполагается, что "двадцать вторые" станут носителями перспективных комплексов "Кинжал" с гиперзвуковыми ракетами. Это оружие развивает скорость в десять Махов (десять скоростей звука), гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.