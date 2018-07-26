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Британский и американский самолеты-разведчики заметили неподалеку от Крыма

(обновлено: 22:46 26.07.2018)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкВид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя. Архивное фотоВид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Американский самолет-разведчик RQ-4B и британский Sentinel R.1 были замечены на радарах во время выполнения заданий в небе над Черным морем и над Донбассом. Маршруты самолетов опубликовал Twitter-аккаунт Aircraft Spots.

Американский RQ-4B с бортовым номером 11-2048 помимо полетов вокруг побережья Крыма также был замечен в небе над Донбассом. Беспилотник способен проводить до 30 часов на высоте до 18 километров.

Крым из космоса. Южный берег Крыма. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Олег Котов
Самолет ВВС Великобритании снова заметили у российской границы

Британский Sentinel R.1 (ASTOR) действовал к юго-западу от полуострова. ASTOR представляет собой полноценную систему воздушной разведки и управления нанесения ударами.

В последнее время активность зарубежных самолетов-разведчиков у российских границ увеличилась. Так, в июле в небе над Черным морем заметили британское воздушное судно — оно облетело вокруг Крыма как минимум дважды. В июне неподалеку от полуострова засекли американский беспилотник. Он провел многочасовой полет вдоль крымского побережья.

В связи с тем, что подобные случаи стали происходить все чаще, Минобороны призвало США отказаться от разведывательных операций у российских границ. Пентагон ответил на это отказом.

Россия — противник?

По словам эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, подобная практика является стандартной для США как минимум с 2015 года и будет сохраняться и далее.

Американский самолет-разведчик RC-135
CC BY 2.0 / U.S. Air Force photo/Master Sgt. Scott Wagers /
Эксперт разъяснил, зачем США проводят разведывательные полеты возле Крыма

"Поскольку стратегический курс Пентагона определяет Россию как одного из главных противников, средств на такую разведку с каждым годом выделяется все больше", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что американские военные мониторят системы российских ПВО на территории Крыма.

Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в последнее время интенсивность воздушной разведки увеличилась. Вместе с тем вблизи российского воздушного пространства участились полеты американской тяжелой стратегической авиации, которая способна переносить ядерное оружие. Аналогичная ситуация сложилась и на море, уверен эксперт.

Американский самолет-разведчик RC-135
© AFP 2018 / USAF/Greg Davis
"Нужно держать порох сухим". Эксперт о росте военной активности у границ РФ

"В четыре раза возросла военно-морская активность около наших берегов и на Балтике, и в Баренцевом море, в Черном море. Американские корабли с ракетным оружием постоянно посещают черноморскую акваторию", — подчеркнул он.

Козин добавил, что это связано с линией США "всегда держать Россию под прицелом". По его словам, ситуация сложилась "неприятная", но относиться к ней нужно спокойно, а порох "держать сухим".

Крым под надежной защитой

Глава Минобороны Сергей Шойгу, в свою очередь, заявил, что в Крыму создана уникальная межвидовая группировка войск. 

Министр обороны Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Группировка войск в Крыму не оставит врагу ни единого шанса, заявил Шойгу

"Ее современные высокотехнологичные системы вооружения не оставляют ни единого шанса потенциальному противнику, который осмелится посягнуть на исконно русскую территорию", — отметил министр. 

Он подчеркнул, что полуостров имеет огромное значение для обеспечения безопасности всей страны — на протяжении почти двух с половиной веков оборона Крыма определяла судьбу государства.

"Яркие победы Черноморского флота вошли в мировую историю и стали нашей гордостью", — заключил Шойгу.

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