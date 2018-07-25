Для участия в конкурсе Минобороны заявлены около 70 инновационных проектов

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Почти 70 инновационных проектов для Вооруженных сил РФ, выдержавших требования, заявлены в рамках первого этапа конкурса "Прорыв в будущее", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Целью конкурса является выявление талантливых специалистов Минобороны РФ, создание условий для внедрения новых научных и практических результатов, полученных при решении актуальных для ВС РФ задач, а также повышение активности субъектов инновационной деятельности. Работы представлены из Москвы, Смоленска, Санкт-Петербурга, Рязани, Череповца, Кирова, Воронежа, Серпухова, Казани, Балашихи, Новосибирска, Ярославля, Калининграда. В состав комиссии вошли представители центральных органов военного управления, ведущих научных и образовательных организаций Минобороны России.

"Шестьдесят восемь инновационных проектов, представляющих интерес для Вооруженных сил России, заявлены в рамках первого этапа конкурса "Прорыв в будущее", — говорится в сообщении.

Согласно данным, из всех заявленных инновационных проектов только 68 работ выдержали предъявленные требования и станут предметом оценки конкурсной комиссии. Добавляется, что 51 работа поступила из учебных заведений Минобороны РФ, 14 работ представлены на конкурс сотрудниками научных организаций МО РФ и еще три работы выполнены операторами научных рот.

Кроме того, отмечается, что основу заявок составили работы в области механики, радиотехники, радиоэлектроники, средств контроля, IT-технологий, тренажерных комплексов, которые включают диапазон от научных исследований до образцов изделий.

Добавляется, что организатором конкурса уже третий год подряд является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ. За это время в адрес организатора поступило свыше 200 заявок на рассмотрение инновационных проектов, которые представляют интерес для Вооруженных сил России.