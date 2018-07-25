САМАРА, 25 июл — РИА Новости. Артиллеристы второй общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили условных боевиков из реактивных систем залпового огня РСЗО "Ураган" в ходе учений на Тоцком полигоне под Оренбургом, сообщает в среду пресс-служба округа.

"Артиллеристы второй общевойсковой армии Центрального военного округа в ходе учений на Тоцком полигоне в Оренбургской области провели массированные удары из реактивных систем залпового огня РСЗО "Ураган" по позициям условных боевиков и сорвали их атаку на населенный пункт", — говорится в сообщении.

По замыслу учений, колонна условных террористов на машинах повышенной проходимости, оборудованных станковыми пулеметами, выдвинулась в населенный пункт для дестабилизации обстановки в районе крупного перерабатывающего завода и захвата предприятия. Разведчики с помощью беспилотников "Орлан" выявили местоположение "боевиков" и передали на командные пункты дивизионов координаты условного противника. Получив данные, артиллеристы выполнили расчеты целей и залпом накрыли силы условных боевиков, добавили в ЦВО.

Отмечается, что маневры, в которых приняли участие свыше тысячи военнослужащих и более 250 единиц военной и специальной техники, проводились с учетом опыта, полученного в вооруженных конфликтах, в том числе в Сирии. Как ранее заявлял командующий ЦВО Александр Лапин, для обобщения данного опыта разработаны, апробированы и внедрены в боевую подготовку пятнадцать методических рекомендаций, что позволило более качественно готовить войска к выполнению задач в любых условиях обстановки.