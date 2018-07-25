На судозаводе в Петербурге заложили пятый тральщик проекта 12700

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл — РИА Новости. Пятый корабль противоминной обороны проекта 12700 "Петр Ильичев" заложен в среду на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

"Мы сегодня начинаем строительство очередного, пятого в серии корабля проекта 12700 "Петр Ильичев", — сказал на церемонии закладки генеральный директор СНСЗ Владимир Середохо.

Согласно материалам СНСЗ, "Петр Ильичев" должен быть передан заказчику в ноябре 2020 года. Еще четыре заказа проекта 12700 — корабли "Георгий Курбатов", "Иван Антонов", "Владимир Емельянов" и "Яков Баляев" находятся в разной степени готовности. В частности, тральщик "Иван Антонов", который был спущен на воду в апреле, планируется передать ВМФ в конце 2018 года, уточняет судозавод.

По словам Середохо, корабль "Иван Антонов" "буквально после дня ВМФ пойдет на испытания".

"Петр Ильичев", которому приказом главкома ВМФ РФ Владимира Королева присвоено имя Героя Советского Союза, краснофлотца Петра Ивановича Ильичева, станет пятым серийным кораблем проекта 12700. Как сообщал ранее представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало, головное судно этой серии кораблей "Александр Обухов" примет участие в главном военно-морском параде, который состоится 29 июля.

Тральщики проекта 12700 представляют новое поколение кораблей противоминной обороны. Предназначены для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной дистанции. Водоизмещение составляет 890 тонн, длина — 61 метр, ширина — 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении — 16,5 узла, экипаж — 44 человека.

Это уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, достоинством которого является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше. В состав противоминного вооружения корабля входит безэкипажный катер, что позволит осуществлять поиск и обнаружение мин без малейшего риска для людей.