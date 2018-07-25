В Сибири более десяти тысяч военнослужащих подняты по тревоге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл — РИА Новости. Более 10 тысяч военнослужащих соединений и воинских частей 41 общевойсковой армии Центрального военного округа подняты по тревоге, сообщает ЦВО в среду.

"Свыше 10 тысяч военнослужащих соединений и воинских частей 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированных в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Тыва, подняты по тревоге в рамках проведения недели боевой готовности", — говорится в сообщении.

Военнослужащие отработали вопросы по приведению в высшую степень боевой готовности. Они включают в себя получение оружия, экипировки и боеприпасов, снятие военной техники с кратковременного хранения, выход из парка боевых машин и совершение марша в район формирования.

Кроме того, в рамках занятий была проверена организация взаимодействия и связи между подразделениями. Также военнослужащие отработали действия по внезапно появляющимся задачам, таким как нападение условного противника на особо важные объекты, уточняет округ.

41-я общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Тувы. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.