Вертолеты ВВО в ходе учений устроили "огненный дождь" условному противнику

© РИА Новости / Виталий Аньков Военнослужащие ВВО отбили атаку "террористов" на склады и "потушили пожар" Экипажи разведывательно-ударных вертолетов КА-52 "Аллигатор" Восточного военного округа на учениях в Хабаровском крае выполнили массированные боевые пуски неуправляемых авиационных ракет, устроив условному противнику "огненный дождь", а также уничтожили их станции радиоэлектронной борьбы, сообщил журналистам во вторник начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.

"При выполнении практических стрельб экипажи КА-52 устроили условному противнику "огненный дождь" путем массированных боевых пусков неуправляемых авиационных ракет усиленного осколочного действия с большим радиусом поражения, а также провели стрельбы с использованием пушечного вооружения. Также летчики провели воздушную разведку, обнаружили мишени, обозначающие позиции станций РЭБ условного противника, зашли на цели и открыли огонь на поражение", — рассказал Гордеев.

Он отметил, что обстановке учебного боя пилоты отработали слаженность действий при совершении парных маневров, в частности, уход из-под удара "противника" и ведение огня.