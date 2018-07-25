Истребители ЮВО на Кубани перехватили "нарушителя" воздушных границ России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл – РИА Новости. Летчики смешанного авиационного полка Южного военного округа отработали перехват условного нарушителя воздушного пространства России с ведением маневренного воздушного боя в составе звеньев в небе над Кубанью, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Экипажи истребителей Су-27 и Су-30СМ были подняты в воздух для перехвата воздушных целей в составе пар. После перегруппировки в звенья пилоты отработали элементы воздушного боя, наступательные и оборонительные действия с выполнением фигур высшего пилотажа", — сказал он.

Упражнения выполнялись как над сушей, так и над водной поверхностью. Летчики отрабатывали задачи, действуя в одиночку, в составе пар, звеньев и групп. В составе пар летчики выполнили развороты на форсаже и боевые виражи, а также элементы высшего пилотажа: "бочка", "горка", "клин", петля Нестерова.

Специальные упражнения пилоты совершали на сверхмалых высотах и на высотах до 5 тысяч метров. При отработке специальных упражнений летной подготовки пилоты провели в воздухе свыше 6,5 часов.