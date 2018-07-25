На полигоне Корла в Китае построили городок для участников АрМИ-2018

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Городок для команд участников Армейских международных игр АрМИ-2018 построен на полигоне Корла сухопутных войск КНР, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"В городке специально для проживания участников АрМИ-2018 были построены два общежития с кубриками на 5-6 человек и здание комплексных услуг с общей площадью 12665 квадратных метров, также в городке имеется пункт медицинского обслуживания, спортзал, столовая, парикмахерская и пункт обмена валют", — говорится в сообщении.

Отмечается, что городок расположен вблизи полигонов, где проходят тренировки и конкурсы, также все жилые комплексы оборудованы интерактивными экранами, на которых участники могут ознакомиться с планом мероприятий на следующий день и всей необходимой информацией о ходе соревнований и другими данными. Городок рассчитан для проживания более 500 человек.

Уточняется, что на полигоне Корла пройдёт три конкурса АрМИ-2018: "Безопасный маршрут", "Чистое небо" и "Суворовский натиск". В них будут состязаться военнослужащие сухопутных войск из десяти стран мира: Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Зимбабве, Ирана, Китая, России, Узбекистана и Пакистана, Казахстана.

Согласно сообщению, армейские международные игры АрМИ-2018 будут проведены с 29 июля по 11 августа в семи странах. В их рамках предстоит провести 28 конкурсов. В течение 15 дней 17 состязаний состоятся на территории РФ, четыре конкурса будут проведены в Китае, три — в Казахстане и по одному — в Белоруссии, Иране, Азербайджане и Армении.