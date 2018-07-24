Фрегат "Ярослав Мудрый", совершающий дальний поход, вышел в Красное море

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Сторожевой корабль (СКР) Балтийского флота РФ "Ярослав Мудрый", в настоящее время совершающий дальний поход, вышел через Суэцкий канал в Красное море, сообщил журналистам во вторник начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

Ранее 15 апреля фрегат покинул военную гавань города Балтийска и взял курс на Средиземное море в рамках плановой ротации сил постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море.

"СКР "Ярослав Мудрый", выполняющий задачи дальнего похода, через Суэцкий канал вышел в Красное море. В настоящее время российский боевой корабль следует в назначенный район Аденского залива, где будет выполнять задачи по предназначению", — сказал Мартов.

Он напомнил, что ранее сторожевой корабль, находившийся в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, посетил с деловыми визитами порты Тартус и Лимассол.