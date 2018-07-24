Россия укрепила западную границу 70 военными соединениями

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Более 70 соединений и воинских частей сформировано с 2016 года в Западном военном округе, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу во вторник на заседании коллегии Минобороны.

"Обстановка, складывающаяся на западном стратегическом направлении, требует от нас непрерывного совершенствования боевого состава войск и системы их базирования. В этих целях с 2016 года сформировано свыше 70 соединений и воинских частей, в том числе две дивизии и три бригады", — сказал он.

Как отметил Шойгу, для их размещения создается необходимая инфраструктура, до конца года планируется ввести в эксплуатацию более 350 объектов.

"В войска округа поставлено около пяти тысяч нового и модернизированного вооружения и техники, что позволило увеличить оснащенность современным вооружением с 39 до 54 процентов. Организовано более 300 информационно-агитационных акций "Военная служба по контракту — твой выбор!". В результате в военные ряды отобрано более 40 тысяч человек", — сказал Шойгу.

Особое внимание, по его словам, уделяется подготовке региональной группировки войск Белоруссии и России. Военные ЗВО вместе с белорусскими коллегами уже приступили к подготовке совместных учений "Щит союза — 2019".

За это время, по словам Шойгу, в ЗВО проведено более 350 внезапных проверок, которые показали "качественный рост уровня подготовки войск и подтвердили их готовность к решению задач".