Число участников конкурса десантников АрМИ-2018 выросло

Военнослужащие во время показательных выступлений на церемонии открытия международного конкурса Десантный взвод на военном полигоне Раевский

Военнослужащие во время показательных выступлений на церемонии открытия международного конкурса Десантный взвод на военном полигоне Раевский

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Конкурс "Десантный взвод" Армейских международных игр в 2018 году посетят в три раза больше стран, чем в тот раз, когда конкурс проводился впервые, сообщили журналистам во вторник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Конкурс "Десантный взвод" будет проводиться с 28 июля по 9 августа в Псковской области на базе 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ.

"В текущем году на территории Псковской области впервые пройдут подобного рода международные состязания, в которых одновременно будут принимать принять участие десантники 10 стран мира, из которых пять команд являются дебютантами данного конкурса", — говорится в сообщении.

При этом в департаменте отметили, что в первом "Десантном взводе" в 2015 году на полигоне "Дубровичи" в Рязанской области участвовало всего три команды и две страны-наблюдательницы, а в 2016 году на полигоне "Раевский" под Новороссийском в состязаниях принимало участие уже шесть команд и две страны-наблюдательницы. В прошлом году, когда конкурс проводился в Китае, было заявлено шесть команд.

Отмечается, что всего в конкурсе 2018 года будут принимать участие около 400 десантников из Восточной Европы, Африки, Ближнего Востока, Азии и Южной Америки. По информации МО РФ, примерно треть всех участников АрМИ-2018 приедут именно на конкурс десантников.

"Проведение подобных состязаний позволяет накопить очень полезный профессиональный опыт для всех участников конкурса, укрепить дружественные связи, обменяться опытом с коллегами из других стран", — говорится в сообщении.

Торжественная церемония открытия конкурса состоится 28 июля на полигоне "Завеличье". Официальный старт международному конкурсу "Десантный взвод" даст командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков.