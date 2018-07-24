В учениях на Урале приняли участие более 20 военных самолетов и вертолетов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл — РИА Новости. Более 20 военных самолетов и вертолетов приняли участие в летно-тактических учениях в Свердловской области, сообщает во вторник Центральный военный округ (ЦВО).
Летчики транспортных самолетов выполнили учебно-боевые задачи по перевозке личного состава, десантирование легких грузов, групп специального назначения, эвакуацию раненых и больных, а также отработали бомбометание по мишеням, имитирующим командные пункты условного противника.
Вертолеты Ми-8 АМТШ "Терминатор" провели бомбометание, пуск неуправляемых авиационных ракет по наземным целям над полигоном Сафакулево в Курганской области.
В учении принимали участие свыше одной тысячи военнослужащих и более 20 самолетов и вертолетов, уточняет округ.