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Безопасность

Против "лома" нет приема. Чем опасны бронебойные подкалиберные снаряды

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© РИА Новости / Андрей СтанавовОсновной боевой танк Т-72Б1 на полигоне Погоново в Воронежской областиОсновной боевой танк Т-72Б1 на полигоне Погоново в Воронежской области
© РИА Новости / Андрей Станавов

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Если современный танк обстрелять бронебойной "болванкой" времен Второй мировой, то, скорее всего, на месте попадания останется лишь вмятина — сквозное пробитие практически исключено. Применяемая сегодня "слоеная" композитная броня уверенно держит такой удар. Но ее все еще можно проткнуть "шилом". Или "ломом", как сами танкисты называют бронебойные оперенные подкалиберные снаряды (БОПС). О том, как действуют эти боеприпасы, — в материале РИА Новости.

Шило вместо кувалды

Российские и индийские военнослужащие на совместных антитеррористических учениях Индра-2014
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Растворить броню. Как работают кумулятивные боеприпасы
Из названия ясно, что подкалиберный боеприпас представляет собой снаряд калибром заметно меньше калибра орудия. Конструктивно это "катушка" с диаметром, равным диаметру ствола, в центре которой — тот самый вольфрамовый или урановый "лом", что и бьет по броне противника. При выходе из канала ствола катушка, обеспечившая сердечнику достаточную кинетическую энергию и разогнавшая его до нужной скорости, разделяется на части под действием набегающих потоков воздуха, а в цель летит тонкий и прочный оперенный штырь. При столкновении за счет меньшего удельного сопротивления он гораздо эффективнее пробивает броню, чем толстая монолитная болванка.

Заброневое воздействие такого "лома" колоссально. За счет сравнительно небольшой массы — 3,5-4 килограмма — сердечник подкалиберного снаряда сразу после выстрела разгоняется до значительной скорости — около 1500 метров в секунду. При ударе о броневой лист он пробивает небольшое отверстие. Кинетическая энергия снаряда частично идет на разрушение брони, а частично превращается в тепловую. Раскаленные осколки сердечника и брони выходят в заброневое пространство и распространяются веером, поражая экипаж и внутренние механизмы машины. При этом возникают многочисленные очаги возгорания.

© Фото : public domainБронебойный оперенный подкалиберный снаряд
© Фото : public domain
Бронебойный оперенный подкалиберный снаряд

Точным попаданием БОПС можно вывести из строя важные узлы и агрегаты, уничтожить или серьезно ранить членов экипажа, заклинить башню, пробить топливные баки, подорвать боеукладку, разрушить ходовую часть. Конструктивно современные подкалиберные очень разные. Тела снарядов бывают как монолитными, так и составными — сердечник или несколько сердечников в оболочке, а также продольно и поперечно многослойными, с различными типами оперения.

CC BY-SA 3.0 / aick / 120-mm shells of IMI120 мм выстрелы израильской фирмы IMI. На переднем плане выстрел М829 (США), выпускаемый IMI по лицензии
CC BY-SA 3.0 / aick / 120-mm shells of IMI
120 мм выстрелы израильской фирмы IMI. На переднем плане выстрел М829 (США), выпускаемый IMI по лицензии

У ведущих устройств (тех самых "катушек") разная аэродинамика, они изготавливаются из стали, легких сплавов, а также композиционных материалов — например, из углекомпозитов или арамидных композитов. В головных частях БОПС могут устанавливаться баллистические наконечники и демпферы. Словом, на любой вкус — под любую пушку, под определенные условия танкового боя и конкретную цель. Основные преимущества таких боеприпасов — высокая бронепробиваемость, высокая подлетная скорость, малая чувствительность к воздействию динамической защиты, низкая уязвимость к комплексам активной защиты, которые просто не успевают среагировать на быструю и малозаметную "стрелу".

"Манго" и "Свинец"

Патроны M-249 5.56мм
© Фото : Public Domain
Девять граммов смерти. Самые убойные типы пуль
Под 125-миллиметровые гладкоствольные пушки отечественных танков еще в советское время  разработали широкую номенклатуру оперенных "бронебойников". Ими занялись после появления у потенциального противника танков M1 Abrams и Leopard-2. Армии как воздух были необходимы снаряды, способные поражать новые типы усиленной брони и преодолевать динамическую защиту.

Один из самых распространенных БОПС в арсенале российских танков Т-72, Т-80 и Т-90 — принятый на вооружение в 1986 году снаряд повышенного могущества ЗБМ-44 "Манго". У боеприпаса достаточно сложная конструкция. В головной части стреловидного тела установлен баллистический наконечник, под которым располагается бронебойный колпачок. За ним — бронебойный демпфер, тоже играющий важную роль в пробитии. Сразу после демпфера — два сердечника из вольфрамового сплава, удерживаемые внутри рубашкой из легкосплавного металла. При столкновении снаряда с преградой рубашка плавится и высвобождает сердечники, "вгрызающиеся" в броню. В хвостовой части снаряда — стабилизатор в виде оперения с пятью лопастями, в основании стабилизатора — трассер. Весит этот "лом" всего около пяти килограммов, но способен пробить почти полметра танковой брони на дальности до двух километров.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкТанк Т-90 во время демонстрационного показа современных и перспективных образцов вооружения
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Танк Т-90 во время демонстрационного показа современных и перспективных образцов вооружения

Более новый ЗБМ-48 "Свинец" приняли на вооружение в 1991-м. Стандартные российские танковые автоматы заряжания ограничены по длине снарядов, поэтому "Свинец" — самый массивный отечественный танковый боеприпас данного класса. Длина активной части снаряда — 63,5 сантиметра. Сердечник изготовляется из уранового сплава, и у него высокое удлинение, что повышает пробиваемость, а также снижает воздействие динамической защиты. Ведь чем больше длина снаряда, тем меньшая его часть за определенный момент времени взаимодействует с пассивной и активной преградами. Подкалиберные стабилизаторы повышают точность снаряда, также используется новое композитное ведущее устройство-"катушка". БОПС "Свинец" — наиболее мощный серийный снаряд для 125-миллиметровых танковых орудий, способный составить конкуренцию ведущим западным образцам. Средняя бронепробиваемость по гомогенной стальной плите с двух километров — 650 миллиметров.

Это не единственная подобная разработка отечественного ОПК — СМИ сообщали, что специально для новейшего танка Т-14 "Армата" созданы и испытаны БОПС "Вакуум-1" длиной 900 миллиметров. Их бронепробиваемость вплотную приблизилась к метру.

Стоит отметить, что вероятный противник тоже не стоит на месте. Еще в 2016-м компания Orbital ATK запустила полномасштабное производство продвинутого бронебойного оперенного подкалиберного снаряда с трассером М829А4 пятого поколения для танка М1. По словам разработчиков, боеприпас пробивает 770 миллиметров брони.

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