С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл — РИА Новости. Первая сводная репетиция главного военно-морского парада прошла в воскресенье на большом Кронштадтском рейде и в устье реки Невы, передает корреспондент РИА Новости.

Корабли прошли на большом Кронштадтском рейде и в устье Невы. Морская авиация ВМФ России после прохода парадным строем над Кронштадтом отправилась к Неве, где помимо кораблей и авиации прошли пешие парадные расчёты.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ЗВО, в тренировке в воскресенье не участвовал фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков", который лишь 28 июля будет торжественно принят в состав ВМФ. В пресс-службе также сообщили, что ракетный крейсер проекта 1164 "Маршал Устинов" и атомный подводный ракетный крейсер проекта 949А "Орел" примут участие в главном военно-морском параде статично, поскольку являются кораблями океанского базирования.

Главный военно-морской парад состоится 29 июля в Санкт-Петербурге. Всего в парадном строю пройдут более 40 кораблей и около 40 воздушных судов морской авиации, представляющих Северный, Балтийский, Черноморский, Тихоокеанский флота и Каспийскую флотилию.

Среди новейших боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, переданных промышленностью ВМФ России в последние годы, по данным пресс-службы ЗВО, в параде примут участие корвет проекта 20380 "Сообразительный", патрульные катера проекта 03160 типа "Грачонок", морской тральщик проекта 12700 "Александр Обухов", большой десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен", малый ракетный корабль проекта 22800 "Ураган" и многие другие.