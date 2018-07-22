На сайте Минобороны появился раздел о Московской военной комендатуре

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел, посвященный столетию Московской военной комендатуры, сообщили журналистам в субботу в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"На сайте Минобороны создан специальный раздел, посвященный Военной комендатуре города Москвы, которая 23 июля 2018 года отпразднуют 100-летие", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что на военную комендатуру возложены задачи по поддержанию воинской дисциплины, законности и правопорядка, проведению встреч и проводов глав иностранных государств, правительств и военных ведомств, прибывающих в Россию с официальными визитами, возложению венков на Мемориальном комплексе "Могила Неизвестного Солдата", подготовке и проведению военных парадов на Красной площади.

На новом разделе сайта Минобороны приведена история Московской военной комендатуры, герои России и СССР, когда-либо служащие в ней, руководители (в том числе и за всю историю существования комендатуры), а также совет ветеранов и структура.

До 2011 года военная комендатура Москвы находилась в составе Сухопутных войск. 27 октября ее передали в ведение военной полиции.