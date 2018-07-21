Пилоты Су-27 разыграли ближний бой в небе над Балтийским морем

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пилоты Су-27 истребительной эскадрильи авиабазы морской авиации Балтийского флота провели учения над Балтийским морем, сообщает "Звезда".
"В ближнем бою главное никогда не потерять цель. Видишь цель, значит, ты победил", — рассказал Емашкин.
Пилоты также отработали стрельбу по воздушной мишени. По словам командира воздушного судна, после выстрела шансы уклониться от попадания противника минимальны.
Су-27 — многоцелевой истребитель четвертого поколения, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе.