В состав ВМФ приняли три новых боевых корабля

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Три новых боевых корабля приняты в боевой состав Военно-морского флота в первом полугодии 2018 года, сообщил в пятницу заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В интересах Военно-морского флота приняты: три вновь построенных боевых корабля, два судна обеспечения и один боевой корабль, прошедший ремонт, береговой ракетный комплекс "Бастион", — сказал Криворучко в ходе единого дня военной приемки.

Также флот получил 49 крылатых ракет оперативно-тактического назначения "Калибр" и 4 противокорабельные ракеты.

Как сообщил командир 13-й бригады Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота капитан 1 ранга Григорий Чернецкий, недавно принятый в состав флота средний разведывательный корабль проекта 18280 "Иван Хурс" "готов к выполнению поставленных задач по прямому назначению".

"Корабль проекта 18280 предназначен для обеспечения связи и управления флотом, проведения радиотехнической разведки, а также ведения радиоэлектронной борьбы", — сказал Чернецкий.

Он добавил, что корабль в настоящее время находится на рейде Кронштадта и принимает участие в подготовке парада в честь Дня ВМФ.

Также в состав флота был принят малый ракетный корабль проекта 21631 "Вышний Волочек". "Корабль оснащен современными комплексами ударного, ракетного, зенитно-артиллерийского вооружения, успешно прошел все виды испытаний в Черном море", — сообщил командир 41-й бригады ракетных катеров Крымской военно-морской базы Черноморского флота капитан 1 ранга Игорь Воробьев.