Началась отработка систем первого опытного Ил-112В

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Специалисты дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК") приступили к отработкам систем, смонтированных на борту опытного летного образца легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, сообщает в пятницу пресс-служба дивизиона.

"Сегодня специалисты ПАО "ВАСО" и ПАО "Ил" в цехе окончательной сборки начали отрабатывать бортовые системы первого опытного Ил-112В. Завершением этих работ станет подписание соответствующего акта и передача воздушного судна для наземных частотных испытаний и цикла аэродромных отработок", – сказал вице-президент по транспортной авиации ПАО "ОАК", генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава, а также широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации самолета. В перспективе Ил-112 заменит не только Ан-26, которого по транспортной эффективности превосходит в два раза, но и составит конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам такого класса.