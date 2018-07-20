В ЕАО воспитанники детского лагеря попали в больницу с кишечной инфекцией

ВЛАДИВОСТОК, 20 июл – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту массового отравления и госпитализации детей в лагере "Жемчужина" Еврейской автономной области, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора ЕАО Жанна Крепкогорская.

"По предварительным данным, 20 июля 2018 года из лагеря "Жемчужина" в областную инфекционную больницу госпитализированы 13 детей и 1 взрослый с признаками острой кишечной инфекции. Источником массового заболевания могли стать продукты питания. В настоящее время в лечебном учреждении находятся 12 детей, их состояние оценивается врачами как удовлетворительное", — сообщила собеседница.

По ее словам, к прокурорской проверке привлечены специалисты управления Роспотребнадзора по ЕАО, устанавливаются обстоятельства заболевания детей, изучаются вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания. Опрошены сотрудники и медработники лагеря, прокуратура изучила договоры на поставку продуктов.

Она отметила, что сейчас работа лагеря приостановлена, детей вывозят.