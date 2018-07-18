В преддверии дня ВМФ заложат пятый тральщик проекта 12700

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Пятый корабль противоминной обороны проекта 12700 "Петр Ильичев" заложат на Средне-Невском судостроительном заводе в преддверии дня Военно-морского флота, сообщил журналистам в среду представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

День ВМФ в этом году пройдет 29 июля.

"Двадцать седьмого июля, в преддверии главного военно-морского парада, на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге будет торжественно заложен пятый серийный новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 для ВМФ России. Приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Королева кораблю при закладке будет присвоено наименование "Петр Ильичев" — в честь моряка-тихоокеанца, краснофлотца, Героя Советского Союза Петра Ильичева", — сказал Дыгало.

Он напомнил, что головное судно этой серии кораблей "Александр Обухов" примет участие в Главном военно-морском параде, который состоится 29 июля.

Тральщики проекта 12700 представляют новое поколение кораблей противоминной обороны. Предназначены для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной дистанции. Водоизмещение составляет 890 тонн, длина — 61 метр, ширина — 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении — 16,5 узла, экипаж — 44 человека.

Это уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, достоинством которого является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше. В состав противоминного вооружения корабля входит безэкипажный катер, что позволит осуществлять поиск и обнаружение мин без малейшего риска для людей.