Призывников из ЦВО отправили на службу в военный технополис "Эра"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл — РИА Новости. Почти 30 призывников Центрального военного округа впервые отправлены на службу в военный технополис "Эра", в котором будут работать молодые ученые, сообщил начальник организационно-мобилизационного управления штаба округа Александр Линьков, которого цитирует пресс-служба округа.

"В ходе весенней призывной компании 2018 года из регионов Урала, Поволжья и Сибири для прохождения службы в научных ротах Вооруженных сил РФ отправлено около 100 призывников, все они прошли предварительный отбор. Особо стоит отметить, что впервые 28 человек будут служить в создаваемом военном технополисе "Эра", — сказал Линьков, слова которого приводит пресс-служба ЦВО.

По словам генерала, в период весенней призывной кампании в войска были направлены почти 50 тысяч человек. Таким образом, установленное Генштабом задание на призыв выполнено в полном объеме. Для перевозки молодых людей к местам прохождения службы были использованы четыре воинских эшелона, более 20 авиарейсов. Более 3 тысяч воинских команд отправлены пассажирскими поездами.

Для комплектования спортивных рот из военных комиссариатов Центрального округа были направлены 59 человек, а для прохождения альтернативной гражданской службы – 116 человек.

"На заседаниях призывных комиссий в общей сложности присутствовали более 3,3 тысячи родителей призывников и 605 представителей общественных организаций и родительских комитетов, что говорит об открытости проводимых мероприятий. Замечаний на работу военных комиссариатов от родителей призывников и представителей общественных организаций не поступало", — сказал Линьков.

Военный технополис "Эра" создается в Анапе (Краснодарский край). Планируется, что в нем в интересах вооруженных сил будут работать молодые ученые и выпускники научных рот, а также представители научно-исследовательских институтов и оборонно-промышленного комплекса. У специалистов "Эры" будут восемь основных направлений работы — информационно-телекоммуникационные системы и искусственный интеллект, робототехнические комплексы, суперкомпьютеры, техническое зрение и распознавание образов, информационная безопасность, нанотехнологии и —материалы, энергетика и технологии и машины жизнеобеспечения, а также биоинженерные, биосинтетические и биосенсорные технологии.

Планируется, что над этими темами к 2020 году там будут работать более 2 тысяч ученых и инженеров. Открытие технополиса ожидается 1 сентября 2018 года, сообщает Центральный округ.