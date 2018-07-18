Подземелье "Сатаны". Почему Россия не откажется от шахтных ядерных ракет

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Главным ударным аргументом Ракетных войск стратегического назначения России на протяжении уже более 40 лет остаются тяжелые баллистические ракеты Р-36М "Воевода" (по классификации НАТО SS-18 Satan). Спрятанные в укрепленных подземных шахтах, эти 200-тонные МБР — основная причина головной боли специалистов противоракетной обороны США. "Выковырнуть" их невозможно даже превентивным ядерным ударом по району базирования. Об основных преимуществах шахтных ракетных комплексов — в материале РИА Новости.
Ядерный гигант
Ракетные войска стратегического назначения России готовы осуществить одновременный пуск нескольких десятков ракет Р-36М. Каждая оснащена десятью разделяющимися боевыми блоками с индивидуальным наведением на цель и может забросить на вражескую территорию термоядерный заряд мощностью от пяти до восьми мегатонн. Помимо реальных боезарядов, "Сатана" несет множество ложных тяжелых и легких блоков, которые дезинформируют системы ПРО противника при подлете боеголовок к целям.
В арсенале СССР к тому времени находилось более трехсот ракет типа "Сатана". По договору требовалось уничтожить ровно половину.
Уйти под землю
До 1960-х стратегическое ракетное оружие в СССР размещалось на открытых стартовых комплексах, пусковые сооружения почти не маскировали. Но с развитием систем разведки и наблюдения ракеты и все технологическое оборудование в буквальном смысле слова "зарыли" в землю. Первые шахтные комплексы предназначались для долговременного хранения ракет Р-12У и Р-14У. Одноступенчатые ракетные комплексы средней дальности позволяли отправлять ядерные "посылки" на две и четыре тысячи километров соответственно.
Шахты модернизировали и совершенствовали под каждый новый тип ракет, повышалась степень их защищенности. Например, у более современных подземных стартовых столов для баллистических ракет УР-100 были уже шарнирные системы быстрого открытия — перед пуском "крышка" весом более ста тонн автоматически откидывалась за 30 секунд. Ракеты заправляли топливом на заводе-изготовителе и "упаковывали" в специальные транспортно-пусковые контейнеры, после чего опускали в шахты. И они находились там до окончания срока эксплуатации.
Непробиваемый сейф
Шахтная установка стратегического комплекса "Воевода" — еще более сложная конструкция. Впервые в мире здесь применили схему так называемого минометного старта. Твердотопливный газогенератор создает повышенное давление в нижней части транспортно-пускового контейнера и выталкивает 200-тонную ракету на высоту около 20 метров. После этого запускается двигатель первой ступени, и ракета ложится на боевой курс.
По словам ветерана РВСН, доктора технических наук Петра Белова, Р-36М наиболее опасны для противоракетной обороны США, поскольку в шахтах их уничтожить практически невозможно. "Воеводы" настолько хорошо защищены, что им не страшен даже массированный ядерный удар по позиционному району.
Шахты для ядерных ракет обычно "высверливаются" в плотном грунте. Внутри цилиндра на маятниках подвешивается транспортно-пусковой контейнер с боевым оснащением и системами управления. Это делают для того, чтобы в случае деформации шахты ракета не повредилась и могла беспрепятственно выйти наружу. В момент пуска система амортизации жестко блокируется.
Схожая конструкция и у командного пункта, из которого управляют целой группой ракет, размещенных в нескольких километрах друг от друга. Связь поддерживается через проводные подземные каналы. Обитаемый контейнер диаметром три метра поделен по высоте на 12 отсеков с различным оборудованием, дизель-генераторами, системами вентиляции и охлаждения. Два нижних отсека занимает боевой расчет. Ракетный комплекс полностью автономен — при начале боевых действий он может самостоятельно функционировать трое суток.
При этом, по его словам, нет смысла нацеливать несколько боевых блоков на одну шахту — они в любом случае не подойдут к цели одновременно, а взрыв первого блока погубит боеголовки, которые подлетают следом.
Что касается обычных крылатых ракет, то их скорость слишком мала, чтобы долететь до шахтных установок в центральной части страны — собьют системы ПВО или самолеты-перехватчики. Даже если некоторым и удастся прорваться через заслоны зенитных систем, для разрушения одной "крышки" шахты потребуется до десяти ракет.
Альтернативы нет
После заключения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) Россия уничтожила сотни шахтных установок с тяжелыми ракетами. Их затапливали водой, заливали бетоном, сами ракеты утилизировали. Сейчас на вооружении РВСН около 50 ракет Р-36М "Воевода" и несколько десятков УР-100. Кроме того, в арсенале ракетчиков — шахтные модификации легких "Тополей-М".
В последние годы РВСН делают ставку на подвижные или, как их еще называют, грунтовые системы — ПГРК "Ярс". Считается, что мобильность обеспечивает высокую живучесть — ракетные комплексы замаскированы и постоянно перемещаются, причем, благодаря высокой проходимости, могут обойтись без дорог.
Впрочем, полностью отказываться от стационарных заглубленных пусковых установок никто не собирается — вместе с ПГРК ракетные соединения получают также шахтные версии "Ярсов". Кроме того, в ближайшие годы на боевое дежурство заступит преемник "Воеводы" — тяжелый комплекс нового поколения РС-28 "Сармат". Его дальность превышает 11 тысяч километров, ракета может нести от десяти до 15 разделяемых боеголовок мощностью до 750 килотонн каждая. Пусковые шахты новых ракет будут максимально защищены физически — для полного уничтожения одной шахты понадобится не менее семи ядерных ударов высокой точности.