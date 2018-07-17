Госдума поддержала законопроект о ликвидации военных кафедр

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о ликвидации военных кафедр в высших учебных заведениях.

Сейчас подготовка в вузах проводится в учебных военных центрах, на военных кафедрах и на факультетах военного обучения. В частности, 34 учебных центра проводят подготовку офицеров для последующей службы по контракту по 72 военно-учетным специальностям. Также 83 военные кафедры готовят офицеров и солдат запаса по 150 и 90 специальностям соответственно.

Законопроектом предлагается установить единый вид подразделений подготовки — военные учебные центры.

Депутат Владимир Шаманов подчеркнул важность такой военной подготовки и добавил, что тем самым для Вооруженных сил готовят специалистов по наиболее сложным и наукоемким военно-учетным специальностям.

По его словам, цель законопроекта — повысить эффективность управления процессом обучения студентов.

Он добавил, что объем военной подготовки будет только увеличиваться, сокращать преподавательский состав и военные кафедры не планируют.

Ранее Шаманов заявил, что изменения не скажутся на студентах, они касаются унификации названий, полномочий и дипломов.

В свою очередь, статс-секретарь – заместитель министра обороны России Николай Панков отметил, что уровень военной подготовки студентов останется на таком же высоком уровне. Он рассказал, что эта идея была согласована с ректорским сообществом, а подготовленный законопроект не получил ни одного замечания.