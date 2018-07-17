Китайские танки прибыли в Подмосковье для участия в "Танковом биатлоне"

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Эшелон китайских танков прибыл железнодорожным транспортом в подмосковное Алабино для участия в конкурсе "Танковый биатлон" "Армейских международных игр — 2018", сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Семнадцатого июля 2018 года в Алабино прибыл воинский эшелон с техникой Национально-освободительной армии Китая для участия в конкурсе "Танковый биатлон" Армейских международных игр — 2018", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для участия в конкурсе прибыли четыре танка Type 96, специальная ремонтно-восстановительная и обслуживающая техника, а также "материально-технические средства и штатные боеприпасы".

На всем пути следования по территории России эшелон сопровождали российский и китайский караулы.

Кроме того, в Алабино также прибыла передовая группа в составе механиков-водителей танков и инженерно-технических работников из состава команды Народно-освободительной армии Китая, принимающей участие в конкурсе "Танковый биатлон".

В парке Таманской дивизии для китайской техники подготовлены боксы для хранения и обслуживания танков, а также специальные хранилища для материально-технического имущества. Остальные участники китайской команды прибудут к 23 июля для участия в жеребьевке заездов конкурса "Танковый биатлон".

Все участники конкурса из 23 стран будут размещены на территории Таманской дивизии, где для них подготовили места для проживания, столовую и объекты культурного и бытового обеспечения.

Конкурс "Танковый биатлон" пройдет в период с 28 июля по 11 августа на полигоне "Алабино".