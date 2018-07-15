Отряд кораблей Северного флота прибыл в Финский залив на парад

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Отряд кораблей Северного флота во главе с крейсером "Маршал Устинов" прибыл в Финский залив для участия в главном военно-морском параде, который пройдет 29 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-морскому флоту.

© Олег Кулешов (ВМФ) Северный морской флот © Олег Кулешов (ВМФ) Северный морской флот

"Отряд боевых кораблей Северного флота в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", атомного подводного крейсера "Орел", большого противолодочного корабля "Североморск" и фрегата "Адмирал Горшков"… прибыл в акваторию Финского залива для подготовки и участия в главном военно-морском параде, который состоится 29 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте", — говорится в сообщении.

Добавляется, что корабли заняли назначенные районы внешнего рейда Финского залива и ошвартовались. За время перехода из Баренцева в Балтийское море корабли отработали задачи организации противовоздушной и противолодочной обороны, а также провели тренировки по прохождению проливов, тренировки по обмену сигналами в дневное и ночное время.

Уточняется, что в ближайшее время корабли приступят к тренировкам главного военно-морского парада.