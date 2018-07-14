В Липецке отметили юбилей присутствия в городе военной авиации

Истребители СУ-27 во время выступления в день Военно-воздушных сил в Липецке. Архивное фото

Истребители СУ-27 во время выступления в день Военно-воздушных сил в Липецке. Архивное фото

ЛИПЕЦК, 14 июл — РИА Новости. Масштабный авиационный праздник, приуроченный к столетнему юбилею присутствия военной авиации в Липецке, начался на набережной города.

Как сообщили журналистам в Минобороны России, выступления четырех авиационных групп Воздушно-космических сил также будут посвящены Дню города Липецка.

"Столетие присутствия военной авиации в липецком небе сегодня отмечают авиагруппы "Стрижи", "Соколы России", "Беркуты" и "Русские витязи", — рассказали в российском военном ведомстве.

Начались праздничные мероприятия с торжественного открытия Аллеи героической славы перед штабом Липецкого авиацентра.

"Центральным памятником аллеи стал бюст Героя Советского Союза Валерия Чкалова, чье имя носит авиацентр. На мраморных плитах вокруг него выбиты фамилии Героев Советского Союза и России, проходивших службу в авиацентре в разные годы", — сообщили в Минобороны.

"Наше соединение может гордиться своими героями, получившими награды за боевые действия уже в современной России", — сказал на церемонии открытия аллеи начальник Липецкого авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков.

Летную программу праздника открыли асы Липецкого авиацентра — пилотажная группа "Соколы России" на новейших истребителях Су-35 и Су-30СМ.

Летчики группы — единственные в мире, кто демонстрирует ближний воздушный бой на малой высоте. Они же и закроют летную программу.

Также свои программы покажут всемирно известные "Русские витязи" на двухместных Су-30СМ и "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29. Армейскую авиацию на празднике представляет единственная пилотажная группа России на ударных вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник".

Военная авиация Липецка ведет свою историю с 1918 года. Сто лет назад на городском ипподроме приземлился первый боевой самолет из эскадры воздушных кораблей "Илья Муромец". В Гражданскую войну эти самолеты участвовали в боевых действиях на Южном фронте. Постепенно на окраине города сформировался один из крупнейших аэроузлов России.

Липецкий авиацентр, первоначально сформированный под Саратовом 1 января 1949 года как 4-й учебный центр истребительной авиации, был перебазирован в Липецк в 1960 году. Сегодня в состав Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний министерства обороны РФ имени В. П. Чкалова входит Центр показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба в подмосковной Кубинке.