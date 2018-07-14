Экс-премьер Пакистана рассказал о роли России в сфере безопасности

ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости. Обеспечение складывающегося порядка в сфере безопасности невозможно представить без такого важного игрока, как Россия, заявил бывший премьер-министр Пакистана Шаукат Азиз.

"Россия потратила много лет, инвестируя в повышение своих военных возможностей и выстраивание партнерства с другими странами, в том числе с Китаем, а также с государствами Шанхайской организации сотрудничества", — сказал Азиз, выступая в рамках 7-го Глобального форума мира (World Peace Forum), который ежегодно проходит в Пекине.

Он подчеркнул, что "вне зависимости от ваших взглядов на восстановление и возвращение России (на мировую арену – ред.), крайне сложно представить обеспечение наметившегося порядка в сфере безопасности без участия таких важных игроков как Россия".

По его словам, протекционизм и военные союзы не смогут продвинуть человечество вперед, важно держать открытыми каналы для коммуникации со всеми сторонами, вовлеченными в ту или иную проблему. "Даже в самых сложных условиях не стоит отступать от диалога и дипломатии, это ключевой фактор решения региональных проблем", — отметил Азиз.

Он добавил, что в настоящее время Россия проводит собственную внешнюю политику и впервые за последние десятилетия довольно активно вовлечена в урегулирование ближневосточных вопросов.