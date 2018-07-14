Лавров объяснил, почему Россия должна создавать новое оружие

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Россия не хочет предстать безоружной перед США, разработка Москвой нового оружия необходима для защиты своей безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ведущему RT Ларри Кингу, текст которого размещен на сайте МИД РФ.

"В 2002 году, когда президент России Владимир Путин сказал, что считает выход США из этого договора (договора по противоракетной обороне — ред.) ошибкой, Джордж Буш-младший ответил, что им нужно выстраивать систему ПРО, которая направлена не против нас, а против других стран. Он упомянул Иран, Северную Корею", — напомнил министр.

Договор об ограничении систем противоракетной обороны был подписан США и СССР в мае 1972 года. Его срок действия был не ограничен, однако договор мог быть расторгнут в любой момент. В 2001 году Вашингтон объявил о выходе из договора, а в 2002 соглашение по ПРО прекратило свою работу.

По словам Лаврова, после этого Россия занялась разработкой нового оружия, которое было бы способно преодолевать данную защиту.

"Соединенные Штаты из него вышли, и мы начали разрабатывать новые вооружения, которые могли бы преодолеть противоракетную оборону, потому что не хотим оказаться в ситуации, когда мы будем безоружны перед лицом Соединённых Штатов, обладающих стратегическими вооружениями и стратегическим противоракетным щитом — такое сочетание вводит в большое искушение. Поэтому мы постарались как-то защитить свою безопасность в этой ситуации — не более того. Мы не собираемся ни на кого нападать, но хотим быть хорошо защищены от любой атаки, направленной против нас.", — подчеркнул глава МИД РФ.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил в ходе прямой линии, что новейшее российское оружие, представленное 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию, обеспечит стратегический паритет с ведущими военными державами.