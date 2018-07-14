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Безопасность

Лавров объяснил, почему Россия должна создавать новое оружие

(обновлено: 00:44 14.07.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСергей Лавров. Архивное фотоСергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Россия не хочет предстать безоружной перед США, разработка Москвой нового оружия необходима для защиты своей безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ведущему RT Ларри Кингу, текст которого размещен на сайте МИД РФ.

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 взлетает с авиабазы Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Эксперт: в Сирии произошли некоторые "странные вещи"
"В 2002 году, когда президент России Владимир Путин сказал, что считает выход США из этого договора (договора по противоракетной обороне — ред.) ошибкой, Джордж Буш-младший ответил, что им нужно выстраивать систему ПРО, которая направлена не против нас, а против других стран. Он упомянул Иран, Северную Корею", — напомнил министр.

Договор об ограничении систем противоракетной обороны был подписан США и СССР в мае 1972 года. Его срок действия был не ограничен, однако договор мог быть расторгнут в любой момент. В 2001 году Вашингтон объявил о выходе из договора, а в 2002 соглашение по ПРО прекратило свою работу.

По словам Лаврова, после этого Россия занялась разработкой нового оружия, которое было бы способно преодолевать данную защиту.

Удар коалиции в Дамаске, Сирия. 14 апреля 2018
© AP Photo / Hassan Ammar
Эксперт рассказал, как Россия использует найденные в Сирии ракеты США
"Соединенные Штаты из него вышли, и мы начали разрабатывать новые вооружения, которые могли бы преодолеть противоракетную оборону, потому что не хотим оказаться в ситуации, когда мы будем безоружны перед лицом Соединённых Штатов, обладающих стратегическими вооружениями и стратегическим противоракетным щитом — такое сочетание вводит в большое искушение. Поэтому мы постарались как-то защитить свою безопасность в этой ситуации — не более того. Мы не собираемся ни на кого нападать, но хотим быть хорошо защищены от любой атаки, направленной против нас.", — подчеркнул глава МИД РФ.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил в ходе прямой линии, что новейшее российское оружие, представленное 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию, обеспечит стратегический паритет с ведущими военными державами.

Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
© РИА Новости, Инфографика
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Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
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Безопасность
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Klenowiy.klen
А по другому -никак. ,,Знакомый пир их манит вновь
Хмельна для них славянов кровь
Но тяжко будет их похмелье....." (А. С. Пушкин)
00:52
14.07.2018
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egenius.sukharev
Русские грозятся этот мир , который по словам их лидера им не нужен , уничтожить, сотря в ядерную пыль, не менее как 15 раз. Чего им ещё не хватает?
00:46
14.07.2018
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avg54
egenius.sukharev, если уж взялись цитировать, то цитируйте правильно, не лгите.
«Если кем-то принято решение уничтожить Россию, у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа, но как гражданин России, как глава российского государства, хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если не будет России?»
И заодно напомню, что что два имевших случая применения ядерного оружия на совести ваших хозяев - американцев.
01:53
14.07.2018
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