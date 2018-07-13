Учения под Рязанью: спуск БТР с экипажем и десантирование военных

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Ирина Альшаева. Масштабные совместные учения Воздушно-десантных войск и Военно-транспортной авиации, в которых задействовано более 50 самолетов, около 2,5 тысячи личного состава и свыше 200 бронемашин, завершаются под Рязанью. О том, как происходило одновременное десантирование полутора тысяч военнослужащих и 70 единиц новейших бронетранспортеров БТР-МДМ с экипажем испытателей внутри — в репортаже РИА Новости.

Приказано захватить

"Нейтрализовать противника, захватить основные элементы аэродрома, сковать подразделения охранения боем и обеспечить десантирование главных сил на захваченный аэродром" — такая задача в соответствии со сценарием учений была поставлена передовому отряду десантников.

Розыгрыш боевых действий начался с высадки 500 десантников и разведчиков в район захвата. Экипажи самолетов группы самостоятельно, с помощью бортового оборудования, определили условия десантирования и обозначили точку высадки радиотехническим маяком-ответчиком. Он сбрасывается как бомба, снижается на своей парашютной системе и из точки приземления выдает сигнал, по которому ориентируются экипажи.

После высадки в район аэродрома десантники скрытно выдвинулись и заняли огневые позиции вблизи его объектов. Из снайперского оружия они "уничтожили" часовых, патруль, снайперов и командный состав "противника". Затем разведчики внезапным огнем подавили его оставшиеся огневые точки и обеспечили выход передового подразделения на назначенные рубежи.

Этот эпизод учений развернулся в двух километрах от наблюдательного пункта командования и прессы, но мощность взрывной волны от разрывающихся снарядов и трели перестрелок были отчетливо слышны и ощутимы.

"Как на войну попали", — сказал кто-то из журналистов. "Да не дай бог", — задумчиво протянул другой.

Небо в куполах

Противник нейтрализован, место для десантирования основных сил обеспечено: из-за леса доносится сначала гул моторов, а затем показывается первый самолет Ил-76 МД, за ним — второй, тут же следом появляется третий. Массовое десантирование личного состава, пожалуй, стало самым зрелищным этапом пятидневных учений. Всего для десантирования личного состава и техники в район захваченного аэродрома было задействовано 45 тяжелых транспортников, которые высадили 1,5 тысячи десантников одновременно.

Десантирование личного состава происходило на высоте 2500 и 2700 метров с интервалом в 30 секунд — самолеты один за другим проходили над квадратом разыгрываемых боевых действий и высаживали группы десанта. После раскрывшейся пятой сотни куполов стало казаться, что для высадки всех десантников не хватит неба.

© РИА Новости / Альшаева Ирина Спуск БТР на учениях под Рязанью. 13 июля 2018 © РИА Новости / Альшаева Ирина Спуск БТР на учениях под Рязанью. 13 июля 2018

"Как низко идут! Сеют купол над куполом!", — сказал, прищурившись, как будто пытаясь их сосчитать, стоящий рядом капитан ВДВ.

На этих учениях военные впервые десантировались с одного самолета на двух типах парашютных систем — "Тандем Милитари" и "Арбалет-3". Они отличаются грузоподъемностью, порядком крепления и размещения пассажира, скоростью полета и площадью купола. Эти парашютные системы предназначены для доставки узконаправленных специалистов и грузов в труднодоступные районы. "Тандем Милитари" находится на завершающем этапе государственных испытаний и до конца года поступит в ВДВ.

"Впервые в одном самолете будем пробовать "Тандем" и "Арбалет-3". Затем сравним, какая парашютная система более приемлема для использования в ВДВ", — сказал заместитель командующего по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

Испытателям — аплодисменты

Зрелищности и без того яркому десантированию добавило то, что оно проходило под рев истребителей — модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и Су-27 прикрывали высадку основных сил десанта.

Кульминационным моментом учений стало десантирование в район розыгрыша боя 70 новейших плавающих БТР-МДМ — впервые с экипажем испытателей внутри. Десантирование происходило на парашютно-бесплатформенной системе "Бахча-У-ПДС", уже прошедшей государственные испытания, с высоты 1800 метров.

Нагрузки на экипаж при десантировании в боевой машине — колоссальные, самой опасной травмой при нем может стать компрессионное повреждение позвонков и костей. Для того чтобы понимать, как оно влияет на жизненные показатели военнослужащего, испытатели десантировались с датчиками, которые фиксировали показатели их давления, пульса, дыхания и координации.

"Главное — пережить болтанку на выходе и удар при приземлении", — поделился впечатлениями один из участников десантирования внутри БТР-МДМ.

© РИА Новости / Альшаева Ирина Десантирование 1,5 тыс военных за раз на учениях под Рязянью. 13 июля 2018 © РИА Новости / Альшаева Ирина Десантирование 1,5 тыс военных за раз на учениях под Рязянью. 13 июля 2018

"Болтанка" там действительно немаленькая — из отсека самолета машина уходит почти вертикально вниз, а затем резко выныривает по инерции на раскрывшихся куполах парашюта в горизонтальное положение. Затем "коробочка", которой кажется боевая машина с земли, со скоростью 10 метров в секунду опускается на поле и… приземляется, подпрыгнув от удара о поверхность. Конечно, техника приземляется не на "голые" гусеницы: в системе парашюта предусмотрена "подушка", которая крепится под шасси машины и амортизирует удар.

"Эпизод десантирования БТР-МДМ с испытателями внутри — историческое событие, так как впервые внутри поступающей на вооружение техники десантировались люди, за этим стоит большое будущее", — сказал командующий Военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

Один из приземлившихся бронетранспортеров подъехал к наблюдательному пункту командования, и из него вышел экипаж испытателей — для награждения от руководителя учений генерал-полковника Андрея Сердюкова. Их встречали аплодисментами.

"Экипаж десантировался с высоты 1800 метров на скорости 10 метров в секунду внутри БТР-МДМ, который весит 14 тонн, впервые. Благодаря мужеству испытателей можно сказать, что на вооружение поступили полноценные боевые машины", — сказал командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.