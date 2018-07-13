РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Учения под Рязанью: спуск БТР с экипажем и десантирование военных

0680
© РИА Новости / Альшаева ИринаУчения в Рязани. 13 июля 2018Учения в Рязани. 13 июля 2018
© РИА Новости / Альшаева Ирина

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Ирина Альшаева. Масштабные совместные учения Воздушно-десантных войск и Военно-транспортной авиации, в которых задействовано более 50 самолетов, около 2,5 тысячи личного состава и свыше 200 бронемашин, завершаются под Рязанью. О том, как происходило одновременное десантирование полутора тысяч военнослужащих и 70 единиц новейших бронетранспортеров БТР-МДМ с экипажем испытателей внутри — в репортаже РИА Новости.

Бронетранспортер БТР-МДМ Ракушка. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Командующий ВДВ высоко оценил БТР-МДМ после успеха на учениях

Приказано захватить

"Нейтрализовать противника, захватить основные элементы аэродрома, сковать подразделения охранения боем и обеспечить десантирование главных сил на захваченный аэродром" — такая задача в соответствии со сценарием учений была поставлена передовому отряду десантников.

Розыгрыш боевых действий начался с высадки 500 десантников и разведчиков в район захвата. Экипажи самолетов группы самостоятельно, с помощью бортового оборудования, определили условия десантирования и обозначили точку высадки радиотехническим маяком-ответчиком. Он сбрасывается как бомба, снижается на своей парашютной системе и из точки приземления выдает сигнал, по которому ориентируются экипажи.

Учения Славянское братство-2018: самые яркие моменты
© Министерство обороны РФ
Учения "Славянское братство-2018": самые яркие моменты
После высадки в район аэродрома десантники скрытно выдвинулись и заняли огневые позиции вблизи его объектов. Из снайперского оружия они "уничтожили" часовых, патруль, снайперов и командный состав "противника". Затем разведчики внезапным огнем подавили его оставшиеся огневые точки и обеспечили выход передового подразделения на назначенные рубежи.

Этот эпизод учений развернулся в двух километрах от наблюдательного пункта командования и прессы, но мощность взрывной волны от разрывающихся снарядов и трели перестрелок были отчетливо слышны и ощутимы.

"Как на войну попали", — сказал кто-то из журналистов. "Да не дай бог", — задумчиво протянул другой.

Небо в куполах

Противник нейтрализован, место для десантирования основных сил обеспечено: из-за леса доносится сначала гул моторов, а затем показывается первый самолет Ил-76 МД, за ним — второй, тут же следом появляется третий. Массовое десантирование личного состава, пожалуй, стало самым зрелищным этапом пятидневных учений. Всего для десантирования личного состава и техники в район захваченного аэродрома было задействовано 45 тяжелых транспортников, которые высадили 1,5 тысячи десантников одновременно.

Самые мощные армии в мире
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Самые мощные армии в мире

Десантирование личного состава происходило на высоте 2500 и 2700 метров с интервалом в 30 секунд — самолеты один за другим проходили над квадратом разыгрываемых боевых действий и высаживали группы десанта. После раскрывшейся пятой сотни куполов стало казаться, что для высадки всех десантников не хватит неба.

© РИА Новости / Альшаева Ирина Спуск БТР на учениях под Рязанью. 13 июля 2018
© РИА Новости / Альшаева Ирина
Спуск БТР на учениях под Рязанью. 13 июля 2018

"Как низко идут! Сеют купол над куполом!", — сказал, прищурившись, как будто пытаясь их сосчитать, стоящий рядом капитан ВДВ.

Колонна бронетранспортеров идет к большому десантному кораблю с целью погрузки на него на учениях морской пехоты Тихоокеанского флот
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
"Страшновато даже на учениях". Как морпехов высаживают в воду на технике
На этих учениях военные впервые десантировались с одного самолета на двух типах парашютных систем — "Тандем Милитари" и "Арбалет-3". Они отличаются грузоподъемностью, порядком крепления и размещения пассажира, скоростью полета и площадью купола. Эти парашютные системы предназначены для доставки узконаправленных специалистов и грузов в труднодоступные районы. "Тандем Милитари" находится на завершающем этапе государственных испытаний и до конца года поступит в ВДВ.

"Впервые в одном самолете будем пробовать "Тандем" и "Арбалет-3". Затем сравним, какая парашютная система более приемлема для использования в ВДВ", — сказал заместитель командующего по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

Дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Военный эксперт прокомментировал установку "Кинжалов" на Ту-22М3
Зрелищности и без того яркому десантированию добавило то, что оно проходило под рев истребителей — модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и Су-27 прикрывали высадку основных сил десанта.

Испытателям — аплодисменты

Кульминационным моментом учений стало десантирование в район розыгрыша боя 70 новейших плавающих БТР-МДМ — впервые с экипажем испытателей внутри. Десантирование происходило на парашютно-бесплатформенной системе "Бахча-У-ПДС", уже прошедшей государственные испытания, с высоты 1800 метров.

Основной боевой танк Т-72Б1 на полигоне Погоново в Воронежской области
© РИА Новости / Андрей Станавов
Огненная карусель. Для чего Россия сменила тактику применения танков
Нагрузки на экипаж при десантировании в боевой машине — колоссальные, самой опасной травмой при нем может стать компрессионное повреждение позвонков и костей. Для того чтобы понимать, как оно влияет на жизненные показатели военнослужащего, испытатели десантировались с датчиками, которые фиксировали показатели их давления, пульса, дыхания и координации.

"Главное — пережить болтанку на выходе и удар при приземлении", — поделился впечатлениями один из участников десантирования внутри БТР-МДМ.

© РИА Новости / Альшаева ИринаДесантирование 1,5 тыс военных за раз на учениях под Рязянью. 13 июля 2018
© РИА Новости / Альшаева Ирина
Десантирование 1,5 тыс военных за раз на учениях под Рязянью. 13 июля 2018

"Болтанка" там действительно немаленькая — из отсека самолета машина уходит почти вертикально вниз, а затем резко выныривает по инерции на раскрывшихся куполах парашюта в горизонтальное положение. Затем "коробочка", которой кажется боевая машина с земли, со скоростью 10 метров в секунду опускается на поле и… приземляется, подпрыгнув от удара о поверхность. Конечно, техника приземляется не на "голые" гусеницы: в системе парашюта предусмотрена "подушка", которая крепится под шасси машины и амортизирует удар.

Российские и индийские военнослужащие на совместных антитеррористических учениях Индра-2014
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Растворить броню. Как работают кумулятивные боеприпасы
"Эпизод десантирования БТР-МДМ с испытателями внутри — историческое событие, так как впервые внутри поступающей на вооружение техники десантировались люди, за этим стоит большое будущее", — сказал командующий Военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

Один из приземлившихся бронетранспортеров подъехал к наблюдательному пункту командования, и из него вышел экипаж испытателей — для награждения от руководителя учений генерал-полковника Андрея Сердюкова. Их встречали аплодисментами.

"Экипаж десантировался с высоты 1800 метров на скорости 10 метров в секунду внутри БТР-МДМ, который весит 14 тонн, впервые. Благодаря мужеству испытателей можно сказать, что на вооружение поступили полноценные боевые машины", — сказал командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
Комментировать
Безопасность
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
14 июля 17:00
-
Бельгия
-
Англия
15 июля 18:00
-
Франция
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
14 июля 17:00
-
Бельгия
-
Англия
15 июля 18:00
-
Франция
-
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена