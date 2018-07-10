Патрушев обсудил охрану государственных границ в ходе посещения Крыма

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник в ходе визита в Крым заслушал доклад погрануправления ФСБ РФ, обсудил охрану государственной границы. Также он посетил временную стоянку пограничных кораблей и аэродром совместного базирования в Бельбеке.

"Патрушев заслушал доклад представителей Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь, обсудил вопросы охраны государственной границы", — сообщили в пресс-службе СБ РФ.

Там сообщили, что Патрушев посетил пограничный сторожевой корабль проекта 22460 "Изумруд".

"Корабль комфортный, современный. Позволяет решать боевые задачи", — поделился он мнением о корабле.

Кроме того, секретарь Совбеза на аэродроме "Бельбек" проинспектировал ход реконструкционных работ, пообщался со строителями и лётчиками.

"Патрушеву доложили, что в новом облике аэродром полностью зафункционирует в 2020 году. Он будет принимать как военные самолёты, так и гражданские, в том числе чартерные рейсы", — сообщили в пресс-службе.

В завершении поездки Патрушев посетил музейно-выставочный комплекс "Константиновская батарея".

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