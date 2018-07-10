Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил деловой визит в Японию

ВЛАДИВОСТОК, 10 июл — РИА Новости. Отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов" и среднего морского танкера "Печенга" завершил деловой визит в военно-морскую базу (ВМБ) морских сил самообороны Японии Майдзуру, куда прибыл 5 июля, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"В период визита командир отряда кораблей капитан 1 ранга Олег Королев провел встречи с комендантом ВМБ, командиром дивизиона эсминцев, командирами японских кораблей и мэром города Майдзуру. Для российских моряков была спланирована обширная культурная программа, прошли спортивные соревнования между военнослужащими двух стран", — сказал Воскресенский.

Также японские моряки посетили боевые корабли Тихоокеанского флота. Морские пехотинцы ОБК ТОФ совместно с военнослужащими Японии провели тренировку по досмотру подозрительного судна.

Отряд кораблей ТОФ покинул ВМБ Майдзуру и продолжил выполнение задач в Японском море.

Корабли Тихоокеанского флота 7 мая вышли в дальний поход из Владивостока для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поход продлится более двух месяцев. Экипажи отработают маневрирование, организацию связи, противовоздушной и противолодочной обороны. Корабли заходят в иностранные порты. Планируется, что тихоокеанцы будут участвовать в активной части двустороннего российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие 2018".