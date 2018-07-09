В Госдуму внесли проект, сокращающий сроки размещения гособоронзаказа

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволит сократить сроки размещения государственного оборонного заказа, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Законопроектом предусматривается дополнить статью 6 Федерального закона "О государственном оборонном заказе" положениями, исключающими из процедур планирования закупок обязанности государственного заказчика по формированию, утверждению и ведению плана закупок и плана-графика закупок в части, касающейся вооружения, военной и специальной техники", — говорится в пояснительной записке проекта.

Как поясняют авторы инициативы, принятие законопроекта позволит сократить сроки размещения государственного оборонного заказа, а также повысить эффективность закупок в условиях действующих санкций со стороны иностранных государств за счет ограничения круга лиц, обладающих информацией о закупках вооружения, военной и специальной техники.

"Наименование указанного законопроекта отражает предмет правового регулирования и не противоречит сложившейся нормотворческой практике. Проект федерального закона соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе и положениям иных международных договоров Российской Федерации", — также отмечается в документе.