Комитет ГД решил доработать проект об отправке призывникам повестки письмом

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне создал рабочую группу по доработке законопроекта об отправке призывникам повестки заказным письмом.
"Там достаточно щепетильный вопрос, который требует всесторонней оценки с юридической стороны, со стороны тех органов, которые будут доставкой заниматься. И многое другое. Надо выслушать все мнения и прийти к какому-то единому пониманию", — сказал глава комитета Владимир Шаманов журналистам, комментируя решение комитета.
В апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает направлять призывникам повестки по почте заказным письмом, а также освобождает полицейских от обязанности доставлять граждан на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.
Автором инициативы является первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов (ЕР). Он отметил, что ко второму чтению предполагается внести в законопроект ряд поправок.
Документом также предлагается установить, что повестки, отправленные по почте, считаются врученными под расписку в день доставки заказных писем гражданам, совершеннолетним членам их семей или уполномоченным представителям при наличии в уведомлении о вручении отметки организации почтовой связи о доставке заказного письма.
Кроме того, предлагается установить, что неявка без уважительных причин по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, неявка в военкомат для получения повестки в установленных случаях либо отказ от получения повестки считается уклонением от военной службы и влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Предлагаемые положения законопроекта устраняют данное несоответствие, а именно исключается предусмотренная в настоящее время обязанность органов внутренних дел по обеспечению прибытия граждан на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.