Важнейшие объекты в Крыму недостаточно защищены, считает Патрушев

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Важнейшие объекты в Крыму недостаточно защищены от террористов, из-за недостатка финансов не введены в работу комплексы "Безопасный город", констатировал в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Не в полной мере решены задачи по обеспечению защиты потенциально опасных объектов от террористических посягательств", — заявил Патрушев на совещании в Севастополе.

По его словам, отсутствие должного финансирования, необходимого для внедрения в Республике Крым и Севастополе аппаратно-программных комплексов "Безопасный город", "снижает эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности мест массового пребывания людей".

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