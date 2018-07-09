Для создания Ил-112В применят 3D-принтер

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Ряд узлов нового военно-транспортного самолета Ил-112В дорабатывают с помощью деталей, изготовленных на 3D-принтере для ускорения подготовки самолета, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Эксперты включили российскую армию в тройку сильнейших. Как вы считаете, могут ли военные обеспечить безопасность страны? Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире

Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США

Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон Результаты 68.1% Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире

4.8% Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США

27.1% Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон Все опросы Голосовать

"Специалисты ПАО "Ил" и ПАО "ВАСО" распечатали на 3D-принтере макет воздухозаборника сложной конструкции для установки на первый летный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В", — говорится в сообщении.

Как пояснил первый заместитель гендиректора Авиакомплекса имени Ильюшина Павел Черенков, слова которого приводит пресс-служба, самолет Ил-112В создается с нуля, поэтому многие детали и комплектующие в процессе установки на самолет требуют доработки. "Распечатанные" детали дешевле металлических, поэтому именно их используют для черновой доводки. "Чистовые" детали для летного самолета будут изготовлены из металла.

"Мы начали использовать 3D-принтер, чтобы понять, насколько верны или неверны были наши расчеты. Такие технологии позволяют не прерываться на доработку готовых изделий, что, в свою очередь, существенно сокращает сроки монтажа оборудования и удешевляет процесс производства", — сказал Черенков.

При этом пресс-служба отмечает, что в будущем и некоторые несложные детали будут серийно изготавливаться на 3D-принтере.

Легкий военно-транспортный Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн оружия и военной техники, грузов и личного состава. Как отмечал глава Авиакомплекса имени Ильюшина Алексей Рогозин, первый полет данной машины должен состояться в конце 2018 года.

В свою очередь, нынешний вице-премьер по ОПК Юрий Борисов в бытность заместителем министра обороны РФ заявлял, что военное ведомство намерено закупить более 100 Ил-112В в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.