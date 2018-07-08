Корвет "Бойкий" прибыл в Кронштадт для участия в параде

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Корвет Балтфлота "Бойкий" прибыл в Кронштадт для участия в главном военно-морском параде после выполнения задач в Северной Атлантике, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

"В пункте дислокации Ленинградской военно-морской базы в Кронштадте состоялась торжественная встреча корвета Балтийского флота "Бойкий", прибывшего для участия в главном военно-морском параде, который состоится 29 июля в Санкт-Петербурге", — сказал он.

По словам Дыгало, корвет прибыл в Кронштадт после завершения выполнения задач в Северной Атлантике. На причале корвет встретили заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Елисеев, командир Ленинградской военно-морской базы контр-адмирал Вячеслав Родионов, военнослужащие базы, а также экипажи кораблей, ранее прибывших для участия в параде.