Корабли Балтийского флота прибыли в Санкт-Петербург для участия в параде

КАЛИНИНГРАД, 7 июл — РИА Новости. Свыше 10 кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота прибыли на Кронштадтский рейд для участия в главном военно-морском параде в честь дня ВМФ России в Санкт-Петербурге 29 июля, сообщил журналистам начальник отдела информобеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

Он отметил, что в составе отряда корвет "Сообразительный", фрегат "Адмирал Макаров", большие десантные корабли "Минск", "Королев", "Иван Грен", малые ракетные корабли "Серпухов", "Ливень", "Гейзер" и ракетный катер "Чувашия", морской тральщик "Александр Обухов" и другие корабли, катера и суда обеспечения.

В главном военно-морском параде, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 29 июля, кроме кораблей Балтийской и Ленинградской военно-морских баз Балтийского флота участие примут пять новейших многоцелевых истребителей Су-30СМ и противолодочный вертолет Ка-27 авиационной базы морской авиации Балтийского флота.